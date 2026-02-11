 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 16 x 1,05 2 23 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,29 x 6,8 2 9,5 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,3 x 3,25 2 3,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3,15 x 3,95 2 2,1 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,3 2 1,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Бывшая норвежского биатлониста отказалась простить его измену

Девушка Легрейда не простила биатлонисту измену, о которой он рассказал на Играх
Сюжет
Олимпиада-2026
Накануне после завоевания бронзы в индивидуальной гонке Стурла Легрейд рассказал журналистам, что изменил своей девушке и сожалеет об этом, ведь это была любовь всей его жизни
Стурла Легрейд
Стурла Легрейд (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Бывшая девушка норвежского биатлониста Стурлы Легрейда, в измене которой он признался после завоевания бронзы на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, не простила спортсмена. Об этом она заявила VG.

«Простить сложно. Даже после признания в любви перед всем миром. Я не выбирала оказаться в таком положении, и мне больно в нем находиться. Мы общались, и он в курсе моего мнения по этому поводу», — сказала девушка, которая пожелала остаться анонимной.

Накануне Легрейд, ставший бронзовым призером в индивидуальной гонке, признался в измене. Спортсмен заявил, что «встретил любовь всей своей жизни», но «совершил самую большую ошибку». Он отметил, что рассказал об этом перед всем миром, только чтобы еще раз признаться ей в любви и в надежде на крохотный шанс снова сойтись.

В индивидуальной гонке на Играх Легрейд уступил соотечественнику Йохану-Олаву Ботну и французу Эрику Перро.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 Биатлон
Материалы по теме
Биатлонист Легрейд признался в измене после бронзы Олимпиады
Спорт
Биатлонист Ботн посвятил победу на Играх погибшему партнеру по сборной
Спорт
Норвежский биатлонист Ботн победил в своей дебютной гонке на Олимпиадах
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
У техникума в Анапе произошла стрельба Политика, 14:38
Путин назвал теракты общей болью России, о которой нельзя забывать Политика, 14:36
Die Zeit раскрыл личности арестованных за диверсию на корабле ВМС ФРГ Политика, 14:34
Бывшая норвежского биатлониста отказалась простить его измену Спорт, 14:34
Второй запрет для Украины. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 14:30
Орнитолог оценил численность воробьев в России Общество, 14:29
Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд Политика, 14:29
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Каждый седьмой россиянин признался, что вообще не пользуется интернетом Общество, 14:28
«Тоттенхэм» уволил главного тренера Спорт, 14:21
Россия решила сохранить мораторий на нарушение ДСНВ с условием для США Политика, 14:19
В Киеве признали уничтожение российскими дронами завода по выпуску БПЛА Политика, 14:16
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Лавров завил, что США придерживаются «доктрины Донро» Политика, 14:13
Норвежский лыжник покинул Олимпиаду из-за простуды Спорт, 14:02