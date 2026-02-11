Бывшая норвежского биатлониста отказалась простить его измену

Девушка Легрейда не простила биатлонисту измену, о которой он рассказал на Играх

Накануне после завоевания бронзы в индивидуальной гонке Стурла Легрейд рассказал журналистам, что изменил своей девушке и сожалеет об этом, ведь это была любовь всей его жизни

Стурла Легрейд (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Бывшая девушка норвежского биатлониста Стурлы Легрейда, в измене которой он признался после завоевания бронзы на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, не простила спортсмена. Об этом она заявила VG.

«Простить сложно. Даже после признания в любви перед всем миром. Я не выбирала оказаться в таком положении, и мне больно в нем находиться. Мы общались, и он в курсе моего мнения по этому поводу», — сказала девушка, которая пожелала остаться анонимной.

Накануне Легрейд, ставший бронзовым призером в индивидуальной гонке, признался в измене. Спортсмен заявил, что «встретил любовь всей своей жизни», но «совершил самую большую ошибку». Он отметил, что рассказал об этом перед всем миром, только чтобы еще раз признаться ей в любви и в надежде на крохотный шанс снова сойтись.

В индивидуальной гонке на Играх Легрейд уступил соотечественнику Йохану-Олаву Ботну и французу Эрику Перро.