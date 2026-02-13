Тренер МЮ стал лучшим в январе спустя две недели после назначения в АПЛ
Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик признан лучшим тренером месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.
В январе «Юнайтед» во главе с Карриком обыграл лидеров турнирной таблицы АПЛ — «Манчестер Сити» (2:0) и «Арсенал» (3:2). Клуб победил лондонскую команду впервые с 2022 года.
Каррик стал седьмым временным тренером в АПЛ, который был удостоен этой награды. Ранее ее получали Уле Гуннар Сульшер (МЮ), Даррен Мур («Вест Бромвич Альбион»), Майк Джексон («Бернли»), Майк («Халл Сити»), Рафаэль Бенитес («Челси») и Фил Томпсон («Ливерпуль»).
44-летний специалист также стал первым английским тренером с апреля 2024 года, который получил награду лучшего тренерамесяца. Предыдущий — Шон Дайч («Эвертон»).
О назначении Каррика временным главным тренером клуба стало известно 13 января, этот пост он будет занимать до конца сезона. Специалист заменил португальца Рубена Аморима, который 5 января 2026 года был отправлен в отставку.
Для Каррика это уже второй опыт временного руководства командой. В ноябре 2021 года, после увольнения Сульшера, он на три матча возглавил «Юнайтед» и одержал две победы (над «Вильярреалом» и «Арсеналом») при одной ничьей («Челси»).
В качестве игрока он провел в «Манчестер Юнайтед» 12 лет, сыграл 464 матча, стал пятикратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб, а свой первый полноценный опыт главного тренера получил в «Мидлсбро», который покинул летом 2025 года.
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. На счету клуба 45 очков после 26 игр. Следующий матч команда проведет 23 февраля против «Эвертона».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»