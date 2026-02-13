Тренер МЮ Каррик стал лучшим в январе спустя две недели после назначения в АПЛ

Тренер МЮ стал лучшим в январе спустя две недели после назначения в АПЛ

Каррик был назначен временным тренером «Манчестер Юнайтед» в середине января. С ним клуб обыграл лидеров АПЛ «Манчестер Сити» и «Арсенал»

Майкл Каррик (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик признан лучшим тренером месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В январе «Юнайтед» во главе с Карриком обыграл лидеров турнирной таблицы АПЛ — «Манчестер Сити» (2:0) и «Арсенал» (3:2). Клуб победил лондонскую команду впервые с 2022 года.

Каррик стал седьмым временным тренером в АПЛ, который был удостоен этой награды. Ранее ее получали Уле Гуннар Сульшер (МЮ), Даррен Мур («Вест Бромвич Альбион»), Майк Джексон («Бернли»), Майк («Халл Сити»), Рафаэль Бенитес («Челси») и Фил Томпсон («Ливерпуль»).

44-летний специалист также стал первым английским тренером с апреля 2024 года, который получил награду лучшего тренерамесяца. Предыдущий — Шон Дайч («Эвертон»).

О назначении Каррика временным главным тренером клуба стало известно 13 января, этот пост он будет занимать до конца сезона. Специалист заменил португальца Рубена Аморима, который 5 января 2026 года был отправлен в отставку.

Для Каррика это уже второй опыт временного руководства командой. В ноябре 2021 года, после увольнения Сульшера, он на три матча возглавил «Юнайтед» и одержал две победы (над «Вильярреалом» и «Арсеналом») при одной ничьей («Челси»).

В качестве игрока он провел в «Манчестер Юнайтед» 12 лет, сыграл 464 матча, стал пятикратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб, а свой первый полноценный опыт главного тренера получил в «Мидлсбро», который покинул летом 2025 года.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. На счету клуба 45 очков после 26 игр. Следующий матч команда проведет 23 февраля против «Эвертона».