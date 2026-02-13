 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,8 x 3,9 2 1,6 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,6 x 4,3 2 5,2 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,16 x 9 2 12,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,35 x 5,4 2 7,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,92 x 3,5 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,28 x 6,3 2 8,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,65 x 4,7 2 4,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,07 x 11,5 2 25 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Спорт⁠,
0

Тренер МЮ стал лучшим в январе спустя две недели после назначения в АПЛ

Тренер МЮ Каррик стал лучшим в январе спустя две недели после назначения в АПЛ
Каррик был назначен временным тренером «Манчестер Юнайтед» в середине января. С ним клуб обыграл лидеров АПЛ «Манчестер Сити» и «Арсенал»
Майкл Каррик
Майкл Каррик (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик признан лучшим тренером месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В январе «Юнайтед» во главе с Карриком обыграл лидеров турнирной таблицы АПЛ — «Манчестер Сити» (2:0) и «Арсенал» (3:2). Клуб победил лондонскую команду впервые с 2022 года.

Каррик стал седьмым временным тренером в АПЛ, который был удостоен этой награды. Ранее ее получали Уле Гуннар Сульшер (МЮ), Даррен Мур («Вест Бромвич Альбион»), Майк Джексон («Бернли»), Майк («Халл Сити»), Рафаэль Бенитес («Челси») и Фил Томпсон («Ливерпуль»).

44-летний специалист также стал первым английским тренером с апреля 2024 года, который получил награду лучшего тренерамесяца. Предыдущий — Шон Дайч («Эвертон»).

О назначении Каррика временным главным тренером клуба стало известно 13 января, этот пост он будет занимать до конца сезона. Специалист заменил португальца Рубена Аморима, который 5 января 2026 года был отправлен в отставку.

Для Каррика это уже второй опыт временного руководства командой. В ноябре 2021 года, после увольнения Сульшера, он на три матча возглавил «Юнайтед» и одержал две победы (над «Вильярреалом» и «Арсеналом») при одной ничьей («Челси»).

В качестве игрока он провел в «Манчестер Юнайтед» 12 лет, сыграл 464 матча, стал пятикратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб, а свой первый полноценный опыт главного тренера получил в «Мидлсбро», который покинул летом 2025 года.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. На счету клуба 45 очков после 26 игр. Следующий матч команда проведет 23 февраля против «Эвертона».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Рената Утяева
Майкл Каррик Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Юнайтед
Материалы по теме
Милнер повторил рекорд АПЛ по количеству сыгранных матчей
Спорт
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2022 года победил «Арсенал» в АПЛ
Спорт
«Манчестер Юнайтед» одержал 4-ю победу подряд в АПЛ, обыграв «Тоттенхэм»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 17:23
Костюм Гуменника на Олимпиаде попал в список лучших по версии Vogue Спорт, 17:15
Набиуллина заявила, что «почти все» готово к внедрению цифрового рубля Экономика, 17:15
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов Политика, 17:13
Австралийка Бафф стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе Спорт, 17:08
Депутаты предложили запретить «молельные комнаты» в многоквартирных домах Политика, 17:07
Действующие чемпионы финны обыграли Швецию на хоккейном турнире Олимпиады Спорт, 17:06
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,49% годовых Инвестиции, 17:06
Повторение рекорда по золотым медалям. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:05
ЦБ запланировало массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября Экономика, 17:05
Какие элементы запрещены в фигурном катании Спорт, 17:04
Чем известен фигурист Гуменник, который сегодня выступит на Олимпиаде 16:58
Дизайнер Hello Kitty объявила, что уйдет в отставку после 46 лет работы Общество, 16:57
Французский биатлонист Фийон Майе завоевал золото в спринте на Олимпиаде Спорт, 16:57