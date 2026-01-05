 Перейти к основному контенту
Спорт
0

«Манчестер Юнайтед» уволил Аморима с поста главного тренера

«Манчестер Юнайтед» уволил Рубена Аморима с поста главного тренера
Португальца уволили после ничьей с «Лидсом», клуб временно возглавит Даррен Флетчер
Рубен Аморим
Рубен Аморим (Фото: Carl Recine / Getty Images)

«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку португальца Рубена Аморима с поста главного тренера, сообщила пресс-служба клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Аморим возглавлял команду 14 месяцев и довел ее до финала Лиги Европы (где проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:1). В АПЛ команда финишировала на 15-м месте.

В последнем матче под руководством Аморима МЮ сыграл вничью с «Лидсом» 4 января (1:1) и занимает шестое место в таблице АПЛ после 20 туров.

МЮ будет временно руководить Даррен Флетчер, тренирующий юношескую команду. Ближайший матч МЮ проведет с «Бернли» 7 января.

Как отмечает The Athletic, МЮ придется выплатить Амориму всю сумму по контракту, который был рассчитан до 2027-го с опцией продления.

Ранее в январе другой английский топ-клуб «Челси» отправил в отставку Энцо Мареску.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
