Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Дохе в паре
Серебряные призеры парижской Олимпиады в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе.
В четвертьфинале российский дуэт обыграл Анну Данилину и Ирину Хромачеву (Казахстан/Россия) со счетом 6:4, 6:1.
В полуфинале Андреева и Шнайдер сыграют с итальянками Сарой Эррани и Джасмин Паолини, которым уступили в финале Олимпиады.
В одиночном разряде Андреева проиграла в Дохе во втором круге, Шнайдер — в первом.
Призовой фонд турнира в Дохе превышает $3,6 млн, чемпионки в парном разряде получат $176 тыс. призовых.
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