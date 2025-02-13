Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал «тысячника» в Дохе в паре

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Дохе в паре

В полуфинале российских теннисисток ждут итальянки Паолини и Эррани, которым они проиграли в финале Олимпиады

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Серебряные призеры парижской Олимпиады в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе.

В четвертьфинале российский дуэт обыграл Анну Данилину и Ирину Хромачеву (Казахстан/Россия) со счетом 6:4, 6:1.

В полуфинале Андреева и Шнайдер сыграют с итальянками Сарой Эррани и Джасмин Паолини, которым уступили в финале Олимпиады.

В одиночном разряде Андреева проиграла в Дохе во втором круге, Шнайдер — в первом.

Призовой фонд турнира в Дохе превышает $3,6 млн, чемпионки в парном разряде получат $176 тыс. призовых.