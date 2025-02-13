Россиянка победила пятую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Дохе
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе с призовым фондом более $3,6 млн, обыграв пятую ракетку мира Джессику Пегулу из США.
Александрова, занимающая 26-е место в рейтинге, одержала победу со счетом 4:6, 6:1, 6:1.
В полуфинале соперницей россиянки будет украинка Марта Костюк (21-я) или американка Аманда Анисимова (41-я).
Александрова во втором круге турнира в Дохе победила лучшую теннисистку мира белоруску Арину Соболенко. Россиянка в 2024 году на турнире этой же серии в Майами (США) также добралась до полуфинала, сначала обыграв первую ракетку мира (на тот момент — польку Игу Свентек), а потом Пегулу в четвертьфинале.
Александрова в третий раз дошла до полуфинала турнира WTA-1000, а также в третий раз выиграла в туре восемь матчей подряд. Для нее это восьмая победа над соперницами из топ-5 за карьеру.
Александрова 2 февраля победила на турнире WTA-500 в Линце (Австрия).
Чемпионка турнира в Дохе получит почти $600 тыс. призовых и тысячу рейтинговых очков.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным
Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине
Песков назвал очень важным разговор Путина и Трампа
Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть 660 тыс. рублей. Инструкция
В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом
Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины