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Россиянка победила пятую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Дохе

Александрова победила пятую ракетку мира Пегулу в четвертьфинале турнира в Дохе
Екатерина Александрова в трех сетах обыграла Джессику Пегулу и в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира престижной серии WTA-1000. Ранее в Дохе россиянка также обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе с призовым фондом более $3,6 млн, обыграв пятую ракетку мира Джессику Пегулу из США.

Александрова, занимающая 26-е место в рейтинге, одержала победу со счетом 4:6, 6:1, 6:1.

В полуфинале соперницей россиянки будет украинка Марта Костюк (21-я) или американка Аманда Анисимова (41-я).

Александрова во втором круге турнира в Дохе победила лучшую теннисистку мира белоруску Арину Соболенко. Россиянка в 2024 году на турнире этой же серии в Майами (США) также добралась до полуфинала, сначала обыграв первую ракетку мира (на тот момент — польку Игу Свентек), а потом Пегулу в четвертьфинале.

Александрова в третий раз дошла до полуфинала турнира WTA-1000, а также в третий раз выиграла в туре восемь матчей подряд. Для нее это восьмая победа над соперницами из топ-5 за карьеру.

Александрова 2 февраля победила на турнире WTA-500 в Линце (Австрия).

Чемпионка турнира в Дохе получит почти $600 тыс. призовых и тысячу рейтинговых очков.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Екатерина Александрова Джессика Пегула
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