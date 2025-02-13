Тарасова трижды пожелала себе здоровья в день рождения

Тарасова рассказала о своих трех желаниях на день рождения

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в свой 78-й день рождения назвала здоровье одним важных своих желаний

Фото: Татьяна Тарасова (Софья Сандурская/ТАСС)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «РБК Спорт», рассказала, чего пожелала на свой день рождения.

«Здоровье, здоровье и здоровье», — сказала Тарасова в день своего дня рождения.

13 февраля Тарасовой исполнилось 78 лет. В 2008 году ее выдающийся вклад в фигурное катание был отмечен включением в Зал славы мирового фигурного катания.

Она воспитала целую плеяду олимпийских чемпионов, среди которых Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин.

Также Тарасова состояла в Совете при президенте России по физической культуре и спорту. Являлась доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов, а также Сергея Собянина на выборах мэра Москвы в 2018 году.