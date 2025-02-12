Тарасова прокомментировала отставку Винер: «Таким людям замены нет»
Заслуженный тренер CCCР Татьяна Тарасова заявила «РБК Спорт», что уход Ирины Винер с поста главного тренера станет большой потерей для сборной России по художественной гимнастике.
«Знаю, что таким людям замены нет. Она профессор, академик. Художественная гимнастика связана только с ее именем. Пусть не обижаются ее ученицы на меня. Сборная многое потеряет с уходом Винер», — сказала Тарасова.
Ранее в среду Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, занимавшегося с 2001 года.
В октябре прошлого года Винер также покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), который занимала с 2008 года.
Среди воспитанниц Ирины Винер: двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева; Алина Кабаева — олимпийская чемпионка и многократная абсолютная чемпионка мира; олимпийская чемпионка — 2016 Маргарита Мамун; олимпийская чемпионка Юлия Барсукова.
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