Тарасова прокомментировала отставку Винер: «Таким людям замены нет»

Художественная гимнастика связана только с именем Винер, — считает знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Заслуженный тренер CCCР Татьяна Тарасова заявила «РБК Спорт», что уход Ирины Винер с поста главного тренера станет большой потерей для сборной России по художественной гимнастике.

«Знаю, что таким людям замены нет. Она профессор, академик. Художественная гимнастика связана только с ее именем. Пусть не обижаются ее ученицы на меня. Сборная многое потеряет с уходом Винер», — сказала Тарасова.

Ранее в среду Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, занимавшегося с 2001 года.

В октябре прошлого года Винер также покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), который занимала с 2008 года.

Среди воспитанниц Ирины Винер: двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева; Алина Кабаева — олимпийская чемпионка и многократная абсолютная чемпионка мира; олимпийская чемпионка — 2016 Маргарита Мамун; олимпийская чемпионка Юлия Барсукова.