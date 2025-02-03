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Эксклюзив

Тарасова отреагировала на сообщения об ухудшении здоровья

Тарасова об информации про ухудшение здоровья: это все вранье
Телеграм-канал Shot ранее 3 февраля сообщил, что у Татьяны Тарасовой обострились проблемы с сердцем и она вызвала себе скорую помощь. Тренер назвала информацию враньем
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила в разговоре с корреспондентом РБК, что хорошо чувствует себя.

Телеграм-канал Shot сообщил, что у Тарасовой обострились проблемы с сердцем. Отмечалось, что она вызвала себе скорую помощь, но отказалась от госпитализации.

«Я нормально себя чувствую, никого не вызывала. Это все вранье», — прокомментировала РБК сообщения о скорой Тарасова.

Тарасова отреагировала на сообщения о гибели чемпионов мира
Спорт
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

77-летняя Тарасова является одним из самых титулованных тренеров в истории спорта. Ее фигуристы выиграли в общей сложности более 40 золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. В последние годы она активно комментирует крупные соревнования по фигурному катанию.

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