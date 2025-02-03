Тарасова отреагировала на сообщения об ухудшении здоровья
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила в разговоре с корреспондентом РБК, что хорошо чувствует себя.
Телеграм-канал Shot сообщил, что у Тарасовой обострились проблемы с сердцем. Отмечалось, что она вызвала себе скорую помощь, но отказалась от госпитализации.
«Я нормально себя чувствую, никого не вызывала. Это все вранье», — прокомментировала РБК сообщения о скорой Тарасова.
77-летняя Тарасова является одним из самых титулованных тренеров в истории спорта. Ее фигуристы выиграли в общей сложности более 40 золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. В последние годы она активно комментирует крупные соревнования по фигурному катанию.
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