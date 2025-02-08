Тарасовой не понравилась идея создания однополых пар в фигурном катании

Заслуженный тренер CCCР заявила, что не видит смысла в подобном расширении соревновательной программы. Ранее олимпийские чемпионки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл решили выступать вместе в танцах на льду

Татьяна Тарасова (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер CCCР Татьяна Тарасова не видит смысла в создании однополых дуэтов в фигурном катании. Об этом она заявила Vseprosport.

«Я за карьеру много видела дуэтов в разных шоу — девушек и мальчиков, которые вместе работают. Но, честно говоря, не понимаю, зачем надо расширять программу соревнований», — сказала Тарасова.

Тренер считает, что нужно «справиться с тем, что есть», ведь категорий в фигурном катании и так достаточно.

Ранее олимпийские чемпионки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл решили выступать дуэтом в танцах на льду. Они приняли участие в шоу Art on Ice Gala в Цюрихе и планируют выступить еще в нескольких представлениях в Швейцарии.

Француженка Пападакис выиграла Олимпиаду в Пекине в дуэте с Гийомом Сизероном, пара завершила карьеру в декабре 2024-го. Американка Хаббелл выступала с Закари Донохью и стала чемпионкой командного турнира Пекина.