Тарасовой не понравилась идея создания однополых пар в фигурном катании
Заслуженный тренер CCCР Татьяна Тарасова не видит смысла в создании однополых дуэтов в фигурном катании. Об этом она заявила Vseprosport.
«Я за карьеру много видела дуэтов в разных шоу — девушек и мальчиков, которые вместе работают. Но, честно говоря, не понимаю, зачем надо расширять программу соревнований», — сказала Тарасова.
Тренер считает, что нужно «справиться с тем, что есть», ведь категорий в фигурном катании и так достаточно.
Ранее олимпийские чемпионки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл решили выступать дуэтом в танцах на льду. Они приняли участие в шоу Art on Ice Gala в Цюрихе и планируют выступить еще в нескольких представлениях в Швейцарии.
Француженка Пападакис выиграла Олимпиаду в Пекине в дуэте с Гийомом Сизероном, пара завершила карьеру в декабре 2024-го. Американка Хаббелл выступала с Закари Донохью и стала чемпионкой командного турнира Пекина.
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