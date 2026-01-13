В НХЛ вывели номер легенды российского хоккея Сергея Федорова

Сергей Федоров стал третьим россиянином, чей номер был выведен в НХЛ.

Сергей Федоров в составе «Детройт Рейд Уингз» (Фото: Dave Sandford / Getty Images / NHL)

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» вывел из обращения 91-й номер российского хоккеиста Сергея Федорова.

Церемония поднятия 91-го номера под своды домашней арены «Детройта» прошла перед матчем регулярного чемпионата против «Каролина Харрикейнз».

Номера каких российских игроков выводили в НХЛ

Федоров стал третьим россиянином, чей номер был выведен в НХЛ. В 2013 году «Ванкувер Кэнакс» вывел из обращения номер нападающего Павла Буре, в 2022-м «Даллас Старз» — Сергея Зубова.

Ожидается, что после завершения карьеры «Вашингтон Кэпиталз» выведет номер Александра Овечкина, «Питтсбург Пингвинз» — Евгения Малкина. Их контракты истекают летом.

Чем запомнился Сергей Федоров

«Детройт Ред Уингз» выбрал центрального нападающего в четвертом раунде под общим 74-м номером драфта 1989 года, несмотря на то, что на тот момент вероятность отъезда советского игрока в НХЛ практически равнялась нулю. Лишь выступавшему за «Крылья Советов» Сергею Пряхину к тому моменту разрешили уехать в НХЛ. В то же время ЦСКА, за который выступал Федоров, не желал отпускать своих лидеров, особенно молодых.

В результате руководство «Детройт Ред Уингз» помогло Федорову покинуть СССР. Побег произошел летом 1990-го на Играх доброй воли после матча с США в Портленде.

Федоров стал частью легендарной «Русской пятерки», куда также входили Игорь Ларинов, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов. Он помог «Детройту» в 1997 году выиграть долгожданный Кубок Стэнли, а затем сделал это еще дважды — в 1998-м и 2002 годах.

В 1994 году россиянин завоевал «Харт Трофи» в качестве самого ценного игрока сезона в НХЛ и «Селке Трофи», который вручается лучшему форварду оборонительного плана (1994, 1996 гг.)

Федоров — единственный игрок «Детройта», кто выиграл «Харт Трофи» после Горди Хоу (последний раз завоевал в 1963 году).

В сезоне 1997/98 году отказался от участия в первых 59 играх, требуя улучшение контракта. В результате «Детройт» выполнил требование. И российский нападающий за оставшиеся два месяца сезона получил рекордные $28 млн, включая бонусы. Федоров вошел в Книгу рекордов Гиннеса в качестве самого высокооплачиваемого хоккеиста в истории.

В 2002 году Федоров отказался от пятилетнего контракта на $50 млн, в 2023-м — от четырехлетнего контракта на $40 млн и перешел в «Анахайм Дакс» на меньший оклад. Владелец «Детройта» Майка Илич после ухода сравнил свои отношения с Федоровым с отношениями между мужчиной и женщиной. «Иногда мужчина или женщина любят друг друга сильнее, чем другой. И тебе кажется, что ваши отношения ближе и лучше, чем на самом деле, — сказал тогда миллиардер. — Я всегда думал, что мы действительно близки».

Позднее в интервью перед своим включением в Зал хоккейной славы 3 ноября 2003 года Илич отметил, что скучает по Федорову. «Надеюсь, однажды мы его вернем», — добавил он. Он также вспомнил, как «Детройт» помогли Федорову сбежать и как россиянин несколько месяцев жил с его дочерью.

Карьера форварда после расставания с «Ред Уингз» пошла на спад. Федоров после завершения карьеры назвал уход из «Детройта» ошибочным. «Я принял неверное решение, — отметил он в интервью своему бывшему одноклубнику Игорю Ларионову. — Я сожалею об этом. Это, пожалуй, единственное, о чем я больше всего и, вероятно, больше всего сожалею. Мне следовало остаться в «Детройте». Но, как говорится, пока не попробуешь, не узнаешь, что это такое».

Федоров также выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Он завершил североамериканскую карьеру в 2009 году в качестве лучшего снайпера (483 гола) и бомбардира (1179 очков) НХЛ среди россиян. На данный момент занимает по этим показателем третью строчку после Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Федоров в 2015 году был вошел в Зал славы хоккея, в январе 2017-го — в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.