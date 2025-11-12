 Перейти к основному контенту
Черчесов заявил, что ему не предлагали возглавить «Спартак»

Черчесов — о «Спартаке»: со мной никто из московских команд не связывался
СЭ назвал Черчесова одним из кандидатов на пост тренера «Спартака», но он заявил, что клуб с ним не связывался
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил «Спорт-Экспрессу», что никто из московских клубов не предлагал ему работу.

Ранее в среду газета сообщила, что Черчесов является одним из кандидатов на замену уволенного «Спартаком» Деяна Станковича.

«Работаю, где работаю, и занимаюсь тем, чем должен на этом месте заниматься. Информация же об интересе других клубов вносит неопределенность в мою команду. А если наберут, то тоже честно скажу: да, звонок был», — сказал Черчесов.

«Сделал все, чтобы убрали». Что говорят об уходе Станковича из «Спартака»
Спорт
Деян Станкович

Среди претендентов на пост тренера «Спартака» ранее называли испанцев Альберта Риеру (словенский «Целе») и Луиса Гарсию, который работал в «Мальорке», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте».

Пока команду возглавляет Вадим Романов, с прошлого лета входивший в штаб Станковича.

Черчесов уже работал в «Спартаке» в 2007–2008 годах.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
