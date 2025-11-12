Черчесов заявил, что ему не предлагали возглавить «Спартак»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил «Спорт-Экспрессу», что никто из московских клубов не предлагал ему работу.
Ранее в среду газета сообщила, что Черчесов является одним из кандидатов на замену уволенного «Спартаком» Деяна Станковича.
«Работаю, где работаю, и занимаюсь тем, чем должен на этом месте заниматься. Информация же об интересе других клубов вносит неопределенность в мою команду. А если наберут, то тоже честно скажу: да, звонок был», — сказал Черчесов.
Среди претендентов на пост тренера «Спартака» ранее называли испанцев Альберта Риеру (словенский «Целе») и Луиса Гарсию, который работал в «Мальорке», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте».
Пока команду возглавляет Вадим Романов, с прошлого лета входивший в штаб Станковича.
Черчесов уже работал в «Спартаке» в 2007–2008 годах.
