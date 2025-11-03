В Словении узнали об интересе «Спартака» к тренеру лучшей команды страны

Sportklub сообщил, что «Спартак» вместе с «Црвеной Звездой» и загребским «Динамо» интересуется тренером «Целе» Риерой — под руководством последнего команда лидирует в чемпионате Словении и идет третьей в Лиге конференций

Альберт Риера (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

«Спартак» интересуется главным тренером словенского «Целе» Альбертом Риерой, представители московского клуба посетят ближайший матч команды, сообщает словенский Sportklub.

Испанец Риера работал в словенской команде в 2023 году и вернулся в клуб в июле 2024-го. «Целе» лидирует в национальном чемпионате и идет третьим на общем этапе Лиги конференций.

6 ноября «Целе» примет варшавскую «Легию».

Как пишет Sportklub, Риерой интересуются также белградская «Црвена Звезда» и загребское «Динамо», но сам тренер не планировал покидать клуб до зимы и хочет вывести команду в плей-офф еврокубка.

Президентом «Целе» является российский бизнесмен Валерий Колотило. В августе он говорил, что Риера предпочел бы в России работать в «Спартаке», а не в ЦСКА.

Риере 43 года. В качестве игрока он выступал за «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Бордо», «Олимпиакос», «Галатасарай» и другие. После завершения игровой карьеры был тренером люблянской «Олимпии» и «Бордо».