«Сделал все, чтобы убрали». Что говорят об уходе Станковича из «Спартака»

Деян Станкович покинул пост главного тренера московского «Спартака», который возглавлял с июля 2024 года. Он провел 64 матча, в которых одержал 37 побед. Что говорят эксперты об уходе — в материале «РБК Спорт»

Деян Станкович (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Во вторник, 11 ноября, московский «Спартак» и Деян Станкович расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Сербский специалист возглавлял команду с июля 2024 года и подписал новый контракт в мае, рассчитанный до лета 2027 года.

Причиной расставания стало неудовлетворительное для руководства клуба шестое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 матчей «Спартак» набрал 25 очков.

Кроме того, работа Станковича в «Спартаке» сопровождалась дисциплинарными взысканиями: он получил шесть желтых карточек в РПЛ и был дисквалифицирован на месяц за оскорбление судьи.

Под руководством серба «Спартак» одержал 37 побед в 64 играх. По этому показателю Станкович занимает 10-е место в истории клуба.

До «Спартака» Станкович тренировал сербскую «Црвену Звезду», венгерский «Ференцварош» и итальянскую «Сампдорию». В прошлом сезоне москвичи финишировали четвертыми в РПЛ под его руководством и дошли до финала «пути регионов» Кубка России

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов, ранее тренировавший молодежную команду, а с лета 2024 года входивший в тренерский штаб Станковича.

Мнение экспертов

Юрий Семин, бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России

«Для любого тренера, который в турнирной таблице не выполняет свои задачи, завершение контракта всегда ожидаемо. Это стандартные вещи, которые происходят. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» находится на шестом месте. Оценка его работы на сегодняшний день, конечно, не соответствует ожиданиям — команда занимает не те места, и уровень игры не тот, на который надеялись болельщики и руководство», — сказал Семин «РБК Спорт».

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«Станкович много чем запомнился, и я даже не говорю о его поведении, конфликтах, пусть это все останется за скобками. Хочу отметить, что при нем игроки команды абсолютно не развивались, он не смог раскрыть их лучшие качества», — сказал Колосков ТАСС.

У Колоскова, по его словам, были большие надежды на Станковича, когда тот возглавил «Спартак», ведь специалист, как любят говорить, «человек футбольный», с внушительным списком побед на высшем уровне.

«Но, как показала практика, хороший игрок и хороший тренер — это не всегда одно и то же. При том, что ему брали тех игроков, кого он хотел, результат удовлетворительный, но не более того», — добавил он.

Массимо Каррера, бывший тренер «Спартака» (с 2016 по 2018 год)

«Мне очень жаль, что Деяна Станковича уволили из «Спартака», но такова наша жизнь. Если бы меня пригласили снова тренировать «Спартак», я бы с радостью вернулся», — сказал Каррера Sport24.

Авгений Ловчев, бывший футболист сборной СССР и «Спартака»

«Результатов нет, «Спартак» как игрушка, уже столько тренеров поменяли! Кто‑то приглашает этих тренеров, а мы их практически не знаем, а потом как только пару‑тройку игр проиграют — до свидания. Нужно находиться внутри, чтобы понимать, что чего и почему. Думаю, руководство все равно с ним какой‑то разговор имеет, а учитывая, какой он возбужденный, наверное, что‑то сказал и разошлись», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Ловчев заявил, что не поддерживает данное решение, отметив, что тренеру нужно давать работать хотя бы год.

«Если бы в наше время не давали работать Бескову, Симоняну и Качалину, они бы не стали великими тренерами, потому что нельзя каждые полгода менять тренеров», — добавил он.

Владимир Быстров, бывший футболист сборной России

«Станкович однозначно провалился в «Спартаке». У него были отличные приобретения, но Деян не оправдал доверие клуба. Поэтому Станкович заслуженно уволен. И то, как он вел себя последнее время, никуда не годится. Пускай великий и хороший тренирует где-нибудь в другом месте», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом Sport24.

Юрий Заварзин, бывший гендиректор «Спартака»

«Дождались! Как говорится, кто платит, тот и заказывает песню, поэтому и решили только сейчас расстаться с Деяном. Как личность, футболист — он фигура европейского уровня, но у него ничего не получилось на тренерском месте. Мне кажется, все эти концерты с журналистами, судьями он делал умышленно, чтобы его убрали, ведь он получит неустойку, а клуб понесет финансовые потери. Но серьезные люди так себя не ведут. Жаль только всю команду», — сказал Заварзин «Матч ТВ».