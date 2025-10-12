 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Тренер Большунова назвал пустыми слова Клебо о соперничестве с россиянами

Бородавко — о Клебо: норвежцы говорят одно и то же, это пустые слова
Сюжет
Олимпиада-2026
Лидер сборной Норвегии Клебо ранее признался, что скучает по дуэлям с россиянами. Тренер российских лыжников Бородавко считает, что от заявлений норвежцев ничего не меняется и нужно просто дождаться решения FIS о допуске
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко назвал пустыми слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о том, что ему не хватает соперничества с россиянами. Слова тренера, в группе которого занимается трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, приводит Vseprosport.

Пятикратный олимпийский чемпион Клебо ранее заявил SVT, что россиян еще рано возвращать на международные турниры, но он лично скучает по дуэлям с ними.

«Норвежские спортсмены говорят одно и то же, это пустые слова. Не надо уделять внимание их заявлениям, ничего не меняется. Нужно просто дождаться 21 октября, когда FIS примет какое-либо решение по российским спортсменам», — сказал Бородавко.

Клебо заявил, что допуск российских лыжников сделает турниры интереснее
Спорт
Йоханнес Клебо

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) могла объявить решение об участии россиян в своих соревнованиях 24 сентября, но отложила вопрос до 21 октября.

Норвежский телеканал TV2 сообщал, что FIS была готова допустить россиян, но этому помешал раскол в совете.

Российские лыжники отстранены FIS с 2022 года из-за военной операции на Украине.

