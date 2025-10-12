Тренер Большунова назвал пустыми слова Клебо о соперничестве с россиянами
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко назвал пустыми слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о том, что ему не хватает соперничества с россиянами. Слова тренера, в группе которого занимается трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, приводит Vseprosport.
Пятикратный олимпийский чемпион Клебо ранее заявил SVT, что россиян еще рано возвращать на международные турниры, но он лично скучает по дуэлям с ними.
«Норвежские спортсмены говорят одно и то же, это пустые слова. Не надо уделять внимание их заявлениям, ничего не меняется. Нужно просто дождаться 21 октября, когда FIS примет какое-либо решение по российским спортсменам», — сказал Бородавко.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) могла объявить решение об участии россиян в своих соревнованиях 24 сентября, но отложила вопрос до 21 октября.
Норвежский телеканал TV2 сообщал, что FIS была готова допустить россиян, но этому помешал раскол в совете.
Российские лыжники отстранены FIS с 2022 года из-за военной операции на Украине.
