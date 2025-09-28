Норвежский телеканал узнал о желании FIS допустить российских лыжников

TV2 узнал, что FIS хотела допустить россиян 24 сентября, но этому помешал раскол в совете. Глава норвежской ассоциации призналась, что скандинавские страны были против. Решение примут 21 октября

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассчитывала допустить россиян к своим турнирам 24 сентября, но этому помешали глубокие разногласия между членами совета организации, сообщает норвежский телеканал TV2.

FIS отложила решение до 21 октября.

Глава Норвежской лыжной ассоциации Туве Мое Дюрхауг заявила телеканалу, что выступала против допуска. По ее словам, некоторые члены, в частности представители скандинавских стран, по этому поводу высказались «очень четко», но остальные были немногословны.

Международный олимпийский комитет 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже — они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии.

FIS еще летом включила 39 россиян, включая трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, в свой пул допинг-тестирования на олимпийский сезон.

Обозреватель норвежского NRK Ян Петтер Салтведт ранее сказал Vseprosport, что «крупнейших российских звезд», таких как Большунов или Наталья Терентьева, вряд ли допустят, но у некоторых молодых лыжников есть шанс попасть на Игры. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко также говорил, что даже в случае допуска со стороны МОК «никакой полноценной команды или нормального количества допущенных спортсменов не будет».