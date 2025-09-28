 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 2,4 x 2,35 2 4,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,08 x 3,3 2 3,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,28 x 6 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион Барселона Реал Сосьедад 1 1,3 x 5,8 2 10,5 Футбол Фонбет Кубок России Краснодар Динамо 1 1,97 x 3,75 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Реал 1 23 x 9 2 1,11 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Тоттенхэм 1 3,1 x 3,9 2 2,12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Бенфика 1 1,58 x 4,15 2 5,6 Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 4,2 x 3,7 2 1,85 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,35 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,55 x 55 2 2,52 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
Олимпиада-2026⁠,
0

Норвежский телеканал узнал о желании FIS допустить российских лыжников

TV2: FIS планировала допустить российских лыжников
Сюжет
Олимпиада-2026
TV2 узнал, что FIS хотела допустить россиян 24 сентября, но этому помешал раскол в совете. Глава норвежской ассоциации призналась, что скандинавские страны были против. Решение примут 21 октября
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассчитывала допустить россиян к своим турнирам 24 сентября, но этому помешали глубокие разногласия между членами совета организации, сообщает норвежский телеканал TV2.

FIS отложила решение до 21 октября.

Глава Норвежской лыжной ассоциации Туве Мое Дюрхауг заявила телеканалу, что выступала против допуска. По ее словам, некоторые члены, в частности представители скандинавских стран, по этому поводу высказались «очень четко», но остальные были немногословны.

Международный олимпийский комитет 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже — они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии.

«Очередная слабость». Почему FIS тормозит допуск российских лыжников
Спорт
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

FIS еще летом включила 39 россиян, включая трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, в свой пул допинг-тестирования на олимпийский сезон.

Обозреватель норвежского NRK Ян Петтер Салтведт ранее сказал Vseprosport, что «крупнейших российских звезд», таких как Большунов или Наталья Терентьева, вряд ли допустят, но у некоторых молодых лыжников есть шанс попасть на Игры. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко также говорил, что даже в случае допуска со стороны МОК «никакой полноценной команды или нормального количества допущенных спортсменов не будет».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Международная федерация лыжного спорта (FIS) Норвегия
Материалы по теме
Призер Олимпиады назвал главную проблему лыжных гонок в России
Спорт
Тренер Большунова заявил, что ждет по допуску на Олимпиаду только «крохи»
Спорт
Призер Олимпиады раскритиковал FIS за «слабость и нерешительность»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Итальянские волейболисты защитили титул чемпионов мира Спорт, 15:39
Лукашенко об идее НАТО сбивать самолеты: «ответ прилетит мгновенно» Политика, 15:34
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Глава Запорожской области сообщил о массированном обстреле двух округов Политика, 15:15
Марк Маркес спустя шесть лет вернул себе титул чемпиона MotoGP Спорт, 15:14
Давка на предвыборном митинге в Индии, где погибли 39 человек. Видео Общество, 15:09
Дуров раскрыл просьбу Парижа и Кишинева блокировать каналы перед выборами Политика, 14:50
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Норвежский телеканал узнал о желании FIS допустить российских лыжников Спорт, 14:46
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
В Москве началось прощание с Тиграном Кеосаяном Общество, 14:36
Симоньян приехала на прощание с Кеосаяном Политика, 14:34
«Реал» потерял Карвахаля на месяц из-за травмы Спорт, 14:34
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 14:34
В Ленобласти задержали 14 человек по делу об отравлении алкоголем Общество, 14:29