Клебо заявил, что допуск российских лыжников сделает турниры интереснее
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо считает, что возможное возвращение российских спортсменов на международную арену сделало бы соревнования интереснее.
«Это сделало бы соревнования жестче, а значит — интереснее. Для спорта такой расклад хорош», — сказал Клебо SVT.
Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 сентября не смог принять какого-либо решения о допуске российских спортсменов на международные старты и предстоящие Олимпийские игры в Италии. Следующее заседание состоится 21 октября.
Ранее шведка Линн Сван заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде-2026, если туда допустят российских лыжников. Сам Клебо ранее говорил, что пока не задумывался о возможном бойкоте.
