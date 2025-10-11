Клебо заявил, что допуск российских лыжников сделает турниры интереснее

Российские лыжники пока не могут участвовать в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны FIS. Решение по возможному допуску на Олимпиаду также пока не принято

Йоханнес Клебо (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо считает, что возможное возвращение российских спортсменов на международную арену сделало бы соревнования интереснее.

«Это сделало бы соревнования жестче, а значит — интереснее. Для спорта такой расклад хорош», — сказал Клебо SVT.

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 сентября не смог принять какого-либо решения о допуске российских спортсменов на международные старты и предстоящие Олимпийские игры в Италии. Следующее заседание состоится 21 октября.

Ранее шведка Линн Сван заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде-2026, если туда допустят российских лыжников. Сам Клебо ранее говорил, что пока не задумывался о возможном бойкоте.