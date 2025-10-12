 Перейти к основному контенту
Спорт
0

РФС объяснил, почему Дегтярев может не утвердить Карпина тренером сборной

Генсек РФС объяснил, почему Карпина могут не утвердить тренером сборной
Дегтярев ранее допустил, что может не согласовать для сборной кандидатуру Карпина, который не поддерживает лимит на легионеров. Генсек РФС объяснил, что это формальная процедура, а не вопрос того, нравится тренер или нет
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Согласование кандидатуры главного тренера сборной России в Минспорте не является вопросом симпатий, это формальная проверка на соответствие требованиям к должности, заявил «РБ Спорт» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Министр спорта Михаил Дегтярев в сентябре заявил, что в следующий раз «может не согласовать кандидатуру Карпина для сборной». Тренер называл лимит на легионеров «злом», а Минспорт планирует уменьшить количество иностранцев в заявках клубов. Карпин, комментируя слова Дегтярева, сказал, что «не будет говорить то, что кому-то хочется».

Митрофанов отметил, что Дегтярев действительно может не согласовать кандидатуру тренера, но это «не вопрос «нравится — не нравится», а формальная процедура.

«Если тренер не соответствует нормативным требованиям, которые предъявляются к этой должности — например, у него нет соответствующего образования, лицензии, опыта, он не может представить план учебно-тренировочных занятий и так далее — то его не согласуют», — сказал Митрофанов.

У Карпина, возглавляющего сборную России с 2021 года, контракт с РФС до июля 2028-го.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
сборная России по футболу Михаил Дегтярев Валерий Карпин
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Валерий Карпин
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
