РФС объяснил, почему Дегтярев может не утвердить Карпина тренером сборной
Согласование кандидатуры главного тренера сборной России в Минспорте не является вопросом симпатий, это формальная проверка на соответствие требованиям к должности, заявил «РБ Спорт» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Министр спорта Михаил Дегтярев в сентябре заявил, что в следующий раз «может не согласовать кандидатуру Карпина для сборной». Тренер называл лимит на легионеров «злом», а Минспорт планирует уменьшить количество иностранцев в заявках клубов. Карпин, комментируя слова Дегтярева, сказал, что «не будет говорить то, что кому-то хочется».
Митрофанов отметил, что Дегтярев действительно может не согласовать кандидатуру тренера, но это «не вопрос «нравится — не нравится», а формальная процедура.
«Если тренер не соответствует нормативным требованиям, которые предъявляются к этой должности — например, у него нет соответствующего образования, лицензии, опыта, он не может представить план учебно-тренировочных занятий и так далее — то его не согласуют», — сказал Митрофанов.
У Карпина, возглавляющего сборную России с 2021 года, контракт с РФС до июля 2028-го.
