Карпин ответил на угрозу министра из-за слов о лимите на легионеров
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не готов соглашаться с любыми высказываниями министра спорта Михаила Дегтярева ради сохранения поста в национальной команде.
Дегтярев ранее заявил, что Минспорт планирует уменьшить разрешенное число иностранцев в клубах РПЛ до десяти в заявке и пяти на поле. Карпин назвал лимит «злом». После этого министр заявил, что в следующий раз «может не согласовать кандидатуру Карпина для сборной».
«Если для того чтобы согласовать главного тренера сборной, нужно быть согласным с любым высказыванием, даже министра или кого угодно, значит, не согласует. Если дело из-за этого, пускай не согласовывает», — сказал Карпин журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, он «не будет говорить то, что кому-то хочется».
У Карпина, возглавляющего сборную России с 2021 года, контракт с РФС до июля 2028-го.
На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.
