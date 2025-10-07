 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Карпин ответил на угрозу министра из-за слов о лимите на легионеров

Карпин ответил на угрозу Дегтярева не согласовать его переназначение в сборную
Тренер национальной команды высказывался против инициативы министра спорта ужесточить лимит на легионеров. Дегтярев после этого заявил, что в следующий раз «может не согласовать кандидатуру Карпина для сборной»
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не готов соглашаться с любыми высказываниями министра спорта Михаила Дегтярева ради сохранения поста в национальной команде.

Дегтярев ранее заявил, что Минспорт планирует уменьшить разрешенное число иностранцев в клубах РПЛ до десяти в заявке и пяти на поле. Карпин назвал лимит «злом». После этого министр заявил, что в следующий раз «может не согласовать кандидатуру Карпина для сборной».

«Если для того чтобы согласовать главного тренера сборной, нужно быть согласным с любым высказыванием, даже министра или кого угодно, значит, не согласует. Если дело из-за этого, пускай не согласовывает», — сказал Карпин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, он «не будет говорить то, что кому-то хочется».

У Карпина, возглавляющего сборную России с 2021 года, контракт с РФС до июля 2028-го.

На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

