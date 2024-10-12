Леннокс Льюис спрогнозировал победу Бетербиева над Биволом нокаутом

Леннокс Льюис уверен, что нокаутирующая мощь Бетербиева и давление должны сыграть свою роль

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham/Getty Images)

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Леннокс Льюис в разговоре с ТАСС высказал мнение, что россиянин Артур Бетербиев победит соотечественника Дмитрия Бивола.

«Думаю, Бетербиев победит, — поделился мнением Льюис. — Его нокаутирующая мощь и давление должны сыграть свою роль. Вероятно, это будет нокаут».

Ранее легенда бокса Майк Тайсон тоже спрогнозировал победу Бетербиева.

При этом большинство экспертов, а также букмекеры отдают небольшое предпочтение Биволу.

Бой пройдет 12 октября в Эр-Рияде. На кону будет титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, который вакантен с 2003 года.

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Бетербиев или Бивол станет первым абсолютным чемпионом мира в эру четырех поясов. В истории России был только один абсолютный чемпион — Костя Цзю (2001 год).