Бетербиев против Бивола: российские боксеры проведут главный бой года

Россияне Бетербиев и Бивол разыграют абсолютное чемпионство в главном бою года

В ночь с субботы на воскресенье непобедимые россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол разыграют титул абсолютного чемпиона полутяжелого веса

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Почему поединок Бивол — Бетербиев называют самым ожидаемым боем года

В Саудовской Аравии пройдет один из самых ожидаемых боксерских поединков последних лет. Непобедимые россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут бой за титул абсолютного чемпиона полутяжелого веса.

Титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе вакантен с 2003 года, когда Рой Джонс решил перейти в тяжеловесы. После никто не мог собрать чемпионские пояса ведущих боксерских организаций в полутяжелом весе.

Бетербиев или Бивол станет первым абсолютным чемпионом мира в эру четырех поясов. В истории же России был только один абсолютный чемпион — Костя Цзю (2001 год), который, правда, выступал под флагом Австралии.

«Это сенсационный бой», — отметил президент WBC Маурисио Сулейман, которого цитирует «Матч ТВ».

Один из ведущих промоутеров в боксе Эдди Хирн назвал этот бой «самым крутым»: «Назовите мне бой, который будет еще круче? Это просто топовый поединок».

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), Бивол — титулом суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Оба боксера пока не проиграли ни одного боя на профессиональном ринге — у 33-летнего Бивола 23 победы, у 39-летнего Бетербиева их 20.

Боксеры получат по $10 млн в качестве гонорара. Для них эти суммы станут рекордными в карьере. Бивол никогда не получал за бой больше $5 млн, а Бетербиев — больше $2,1 млн. Также боксеры получат долю от продаж платных трансляций.

Когда пройдет, где смотреть бой Бивол — Бетербиев

Поединок пройдет в Эр-Рияде в ночь с 12 на 13 октября. Бой начнется не раньше 23:00 мск.

Из-за запрета российской атрибутики Бетербиев выйдет на бой под флагом Канады (именно там он проживает), Бивол — Киргизии.

В России поединок в прямом эфире покажет «Первый канал».

Какие сильные стороны у Бетербиева

Бетербиев — синоним мощи в полутяжелом весе. Настоящий панчер. Он является главным нокаутером дивизиона. Россиянин завершил досрочной победой все 20 боев.

В настоящее время Бетербиев является единственным чемпионом мира по боксу со 100-процентным коэффициентом нокаутов. Бывшие соперники отмечают, что во время поединка с ним находишься в постоянном прессинге.

Радивое Калайджич так описал свой бой с россиянином: «Знаете, он даже не будет выбрасывать много ударов на протяжении двух-трех раундов, а люди все равно просто выдыхаются, потому что он прямо перед вашим лицом и не перестает наступать. Просто его присутствие, его давление».

Какие сильные стороны у Бивола

Бивол — полная противоположность Бетербиева. Он не раз отмечал, что не намерен форсировать план на бой ради нокаута соперника. Это россиянин продемонстрировал и в бою с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом, где работал строго по плану, несмотря на полное доминирование. В результате только 12 из 23 побед завершились досрочно.

Бивол отлично работает на дистанции. Он техничен, быстр, вынослив, отлично работает ногами и защищается.

Почему Бетербиев может проиграть Биволу

Бетербиеву 39 лет. Даже в тяжеловесах единицы выступают до такого возраста. Ряд экспертов сомневаются, что Бетербиев сможет выдержать темп скоростного 33-летнего соперника.

Также возникает вопрос, способен ли нынешний Бетербиев выдержать все 12 раундов, ведь лишь один его поединок дошел до этого этапа. В 2017 году он нокаутировал Энрико Келлинга в 12-м раунде.

К тому же Бетербиев уже оказывался на настиле. Джефф Пейдж в 2014 году стал первым, кто отправил россиянина в нокдаун. «Я чувствовал себя немного сонным перед боем. Думаю, я просто потерял концентрацию на долю секунды», — прокомментировал Бетербиев нокдаун.

А через четыре года россиянин столкнулся с серьезным сопротивлением Каллума Джонсона. В этом поединке тоже был зафиксирован нокдаун Бетербиева. Как и обещал Джонсон, он «снял ореол непобедимости с Бетербиева», хотя и проиграл.

При этом нельзя забывать, что у Бетербиева уже были серьезные рассечения. И в случае очередного рассечения поединок может быть остановлен, а боксеру засчитан технический нокаут.

Также с возрастом Бетербиев стал чаще травмироваться. Первоначально бой должен был пройти летом, но спортсмен получил травму колена (мениск).

Почему Бивол может проиграть Бетербиеву

Один из главных минусов Бивола — он не встречался с подобными панчерами, как Бетербиев.

К тому же Бивол не раз пропускал серьезные удары в ближнем бою, а в поединке с Бетербиевым один из таких ударов с большой долей вероятности может оказаться фатальным.

Также в числе минусов Бивола называют относительно слабый удар.

На россиянине может сказаться и психологический фактор из-за развода с женой. Екатерина Бивол публично обвинила экс-супруга в абьюзе и домашнем насилии и перед боями выступала с заявлениями в соцсетях, добиваясь отмены поединков. Бивол назвал поведение бывшей жены «аморальным».

Бетербиев — Бивол: кто является фаворитом

Бой называют противостоянием стилей — мощи против техники. Явного фаворита здесь нет. Но эксперты и букмекеры отдают небольшое предпочтение Биволу.

Букмекеры дают на победу Бивола коэффициент 1,75–1,85, Бетербиева — 2,15–2,20. При ставке в 1000 руб. победа Бивола принесет 750–850 руб., Бетербиева — 1150–1200.