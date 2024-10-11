Майк Тайсон назвал фаворита в бою между Биволом и Бетербиевым

Майк Тайсон отметил, что является большим поклонником российского боксера Артура Бетербиева

Майк Тайсон (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил SecondsOut, что Артур Бетербиев победит Дмитрия Бивола в поединке двух россиян за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг).

«Я предвзят, нечестно задавать мне этот вопрос. Просто думаю, что Бетербиев выйдет победителем из этого боя. Я его большой поклонник», — сказал Тайсон.

Бой между Бетербиевым и Биволом состоится 12 октября в спорткомплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде. На кону будет стоять титул за звание абсолютного чемпиона в полутяжелой весовой категории.

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. У бывшего абсолютного чемпиона мира 15 ноября запланирован поединок против блогера Джейка Пола.