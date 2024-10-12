Легенды бокса назвали фаворита боя за титул между Биволом и Бетербиевым

В ночь на 13 октября состоится бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Как легенды бокса оценили шансы российских спортсменов — в подборке «РБК Спорт»

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Непобедимые россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол в ночь на 13 октября встретятся в главном бою за титул абсолютного чемпиона полутяжелого веса. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе, который вакантен с 2003 года, когда Рой Джонс решил перейти в тяжеловесы. Бетербиев или Бивол станет первым абсолютным чемпионом мира в эру четырех поясов

Один из ведущих промоутеров Эдди Хирн назвал этот бой «самым крутым». «Назовите мне бой, который будет еще круче? Это просто топовый поединок».

В истории России был лишь один абсолютный чемпион — Костя Цзю (2001 год), который, правда, выступал под флагом Австралии. Однако Бетербиев и Бивол также не смогут выйти с российским флагом из-за запрета. Формально Бивол будет представлять Киргизию, а Бетербиев - Канаду.

Бой называют противостоянием стилей — мощи против техники. Явного фаворита здесь нет. Поэтому прогнозы экспертов разделились.

Бетербиев — Бивол: прогнозы легенд бокса

Майк Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе

«Я предвзят, нечестно задавать мне этот вопрос. Просто думаю, что Бетербиев выйдет победителем из этого боя. Я его большой поклонник», — приводит слова Тайсона SecondsOut.

Александр Усик, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе

«Думаю, что победит Бивол. У него отличный футворк, он прекрасно двигается. Я видел его бой с Саулем Альваресом — он доказал, что хорошо боксирует, обороняется, наносит контрудары и комбинации», — цитирует Усика на своей странице в Х журналист Майкл Бенсон.

Рой Джонс — младший, бывший абсолютный чемпион мира

«Шансы не 50 на 50. Бетербиев был в нокдауне, Бивол никогда не оказывался на полу. Бивол дрался с Саулем Альваресом и деклассировал его. Шансы 60 на 40 в пользу Бивола. Бетербиев — крутой боксер с убойным ударом, но он был в нокдауне», — сказал Джонс ТАСС.

Эдди Хирн, британский промоутер, представляющий интересы Бивола

«Думаю, Бивол способен потрясти Бетербиева. Нокаут? Да, такая вероятность есть. Как мне кажется, Бетербиев порой действует очень предсказуемо. С каждым раундом он может становиться всё более читаемым. Думаю, у Дмитрия получится просчитывать его ходы. Тем не менее Биволу придется выдержать мощь Артура и его давление», — заявил Хирн на пресс-конференции.

Хасим Рахман, бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец

«В любителях Бетербиев побеждал досрочно даже бойцов из тяжёлого веса. В полутяжелом весе с ним никто не дошел до решения. Он всех уничтожает. Есть только одно, что может помешать Бетербиеву, — возраст. Время не на его стороне. Если отбросить этот факт, никто из топ-10 не побьет этого парня», — сказал Рахман в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Дэвид Бенавидес, непобеждённый боксёр-профессионал, выступающий во второй средней, в полутяжёлой и в первой тяжёлой весовых категориях,

«Я склоняюсь к тому, что фаворитом будет Бивол. Но не уверен. По моему мнению, шансы у них вообще 50 на 50. Думаю, что это будет близкий, яркий и отличный бой. Но Бивол вроде как должен выйти победителем», — сказал Бенавидес в эфире Pro Boxing Fans.

Теренс Кроуфорд, чемпион мира по версии WBA, а также обладатель «временного» пояса WBO в первом среднем весе американец

«Это по-настоящему адский бой, где должен победить сильнейший. Выиграет тот, кто сможет первым реализовать свой план. Если выбирать между этими двумя, то я бы выбрал Бивола. Он более подвижен, техничнее и умеет держать удобную для себя дистанцию. Думаю, что именно такие качества помогут ему одержать победу в этом поединке. Да, Бетербиев очень мощный парень, но мне кажется, что Бивол сумеет его нейтрализовать», — рассказал Кроуфорд на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Боб Арум, американский промоутер

«Потрясающий бой, но я не верю, что кто-то в полутяжелом весе способен сдерживать Бетербиева 12 раундов. Как боксер он намного лучше, чем принято считать. Как только он загоняет вас в угол, это конец. Он просто избивает вас. Так что я склоняюсь к Бетербиеву», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Cornerman Boxing.

Сауль Канело Альварес, абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,85 кг)

«Бивол — один из тех парней, с которыми я бы провел реванш [чтобы добавить к наследию]. Я думаю, что если у Бивола есть хороший план на игру, чтобы идти туда, входить и делать все эти вещи, я думаю, он выиграет. Это бой 50/50 между двумя очень опытными бойцами, перед Биволом будет очень сильный соперник. Это будет хороший бой», — цитирует Альвареса SecondsOut.