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Капитан сборной Мексики перешел в «Локомотив»

Капитан сборной Мексики Сесар Монтес перешел в «Локомотив»
Соглашение московского клуба с 27-летним Сесаром Монтесом рассчитано до лета 2029 года
Сесар Монтес
Сесар Монтес (Фото: Global Look Press)

Мексиканский защитник Сесар Монтес перешел из испанской «Альмерии» в московский «Локомотив», сообщается на сайте «железнодорожников».

Соглашение с 27-летним мексиканцем рассчитано до лета 2029 года. Новичок клуба будет выступать под 23-м номером.

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Монтес начал выступать за «Альмерию» с 2023 года, перейдя из «Эспаньола». В составе команды он принял участие в 23 матчах.

На счету защитника 48 матчей за национальную команду Мексики, в которых он забил один мяч. Монтес в последних матчах национальной команды в Кубке Америки выходил с капитанской повязкой. Защитник дважды выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ (2019, 2023), а также в 2020-м стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио.

После семи туров «Локомотив» набрал 15 очков и занимает третье место.

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Футбол ФК Локомотив Москва
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