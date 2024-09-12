Капитан сборной Мексики перешел в «Локомотив»
Мексиканский защитник Сесар Монтес перешел из испанской «Альмерии» в московский «Локомотив», сообщается на сайте «железнодорожников».
Соглашение с 27-летним мексиканцем рассчитано до лета 2029 года. Новичок клуба будет выступать под 23-м номером.
Монтес начал выступать за «Альмерию» с 2023 года, перейдя из «Эспаньола». В составе команды он принял участие в 23 матчах.
На счету защитника 48 матчей за национальную команду Мексики, в которых он забил один мяч. Монтес в последних матчах национальной команды в Кубке Америки выходил с капитанской повязкой. Защитник дважды выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ (2019, 2023), а также в 2020-м стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио.
После семи туров «Локомотив» набрал 15 очков и занимает третье место.
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