«Локомотив» продлил контракт с рекордсменом сборной России
Нападающий Сергей Пиняев продлил контракт с «Локомотивом». Об этом сообщается на сайте московского клуба.
Теперь контракт 19-летнего футболиста будет действовать до 2028 года.
Пиняев перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в декабре 2022 года, заключив контракт на четыре года. В текущем сезоне футболист сыграл восемь матчей, отметился голом и двумя результативными передачами.
По итогам сезона 2022/2023 Пиняев был признан лучшим молодым игроком России.
Кроме того, Пиняев уже побил два рекорда национальной сборной: стал самым молодым дебютантом команды и самым молодым автором гола. Всего в сборной он провел шесть матчей и забил один мяч.
«Локомотив» после семи туров нынешнего сезона РПЛ занимает третье место, набрав 15 очков. Лидирует «Зенит» (17).
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