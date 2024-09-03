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«Локомотив» продлил контракт с рекордсменом сборной России

«Локомотив» продлил контракт с рекордсменом сборной России Сергеем Пиняевым
Новое соглашение нападающего Сергея Пиняева будет действовать до 2028 года
Сергей Пиняев
Сергей Пиняев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий Сергей Пиняев продлил контракт с «Локомотивом». Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Теперь контракт 19-летнего футболиста будет действовать до 2028 года.

Пиняев перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в декабре 2022 года, заключив контракт на четыре года. В текущем сезоне футболист сыграл восемь матчей, отметился голом и двумя результативными передачами.

По итогам сезона 2022/2023 Пиняев был признан лучшим молодым игроком России.

Кроме того, Пиняев уже побил два рекорда национальной сборной: стал самым молодым дебютантом команды и самым молодым автором гола. Всего в сборной он провел шесть матчей и забил один мяч.

«Локомотив» после семи туров нынешнего сезона РПЛ занимает третье место, набрав 15 очков. Лидирует «Зенит» (17).

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Футбол ФК Локомотив Москва Сергей Пиняев
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