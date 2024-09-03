Футболист «Локомотива» перешел в саудовский клуб Бензема

Защитник сборной Албании Марио Митай проведет сезон 2024/25 в аренде в «Аль-Иттихаде»

Марио Митай (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Албанский защитник «Локомотива» Марио Митай на правах аренды перешел в саудовский клуб «Аль-Иттихад». Об этом сообщается на сайте московской команды.

Аренда рассчитана до конца сезона 2024/25, кроме того, саудовский клуб обладает правом выкупа.

Митай перешел в «Локомотив» в августе 2022 года, 21-летний защитник сыграл за команду 49 матчей и сделал две голевые передачи.

В сборной Албании на счету Митая 16 матчей, в том числе он играл на недавнем Евро-2024.

Капитаном «Аль-Иттихада» является француз Карим Бензема, обладатель «Золотого мяча» 2022 года. Тренирует команду Лоран Блан, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции.