Футболист «Локомотива» перешел в саудовский клуб Бензема
Албанский защитник «Локомотива» Марио Митай на правах аренды перешел в саудовский клуб «Аль-Иттихад». Об этом сообщается на сайте московской команды.
Аренда рассчитана до конца сезона 2024/25, кроме того, саудовский клуб обладает правом выкупа.
Митай перешел в «Локомотив» в августе 2022 года, 21-летний защитник сыграл за команду 49 матчей и сделал две голевые передачи.
В сборной Албании на счету Митая 16 матчей, в том числе он играл на недавнем Евро-2024.
Капитаном «Аль-Иттихада» является француз Карим Бензема, обладатель «Золотого мяча» 2022 года. Тренирует команду Лоран Блан, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции.
Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Венгрия не выживет без нефти из России, заявили в Будапеште
На Украине в рамках «дерусификации» откажутся от копейки и введут в оборот «шаг»
СК завел дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом
Российские знаменитости отвели детей школу. Фото
В «Матч ТВ» рассказали о причинах отказа показывать Олимпиаду в Париже
Новым владельцем автодилера «Рольф» стал Умар Кремлев
Видео с прибытием Путина в Монголию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов