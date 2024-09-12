Американке вручили медаль на премии MTV после отнятой бронзы на Олимпиаде

Джордан Чайлз взяла бронзу на Олимпиаде в Париже после запроса на пересмотр оценки и обошла румынку Бэрбосу. Но CAS вернул медаль румынке, поскольку американцы опоздали с протестом на четыре секунды

Джордан Чайлз (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Американская гимнастка Джордан Чайлз получила медаль от рэпера Флейвора Флейва на музыкальной церемонии MTV Video Music Awards. Церемония прошла в Элмонте (штат Нью-Йорк, США).

«Я знаю, что они пытаются отобрать у тебя медаль, но знай, что я дал тебе то, чего они не смогут у тебя отнять», — сказал Флейв в трансляции, после чего вручил гимнастке медаль.

В финале женских соревнований в вольных упражнениях Джордан Чайлз 5 августа обошла румынку Ану Бэрбосу (13,700 балла) в борьбе за третье место, набрав 13,766 балла, после того как судьи по запросу американской команды пересмотрели ей оценку в сторону повышения на 0,1 балла.

Румынская сборная оспорила это решение в выездной коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS), который 10 августа признал запрос американцев на пересмотр оценки недействительным из-за того, что он был подан на четыре секунды позже дедлайна.

Олимпийский и Паралимпийский комитеты США заявляли, что будут подавать апелляцию на решение CAS, поскольку у них было недостаточно времени на защиту интересов Чайлз.

Сестра Чайлз, Джазмин, назвала это решение расистским. Она обвинила в произошедшем судей, которые «не смогли сразу оценить сложность» выступления гимнастки.

Чайлз в Париже выиграла золото в командном многоборье. На ее счету также серебро Игр-2020 в команде.

Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа.