Американке вручили медаль на премии MTV после отнятой бронзы на Олимпиаде
Американская гимнастка Джордан Чайлз получила медаль от рэпера Флейвора Флейва на музыкальной церемонии MTV Video Music Awards. Церемония прошла в Элмонте (штат Нью-Йорк, США).
«Я знаю, что они пытаются отобрать у тебя медаль, но знай, что я дал тебе то, чего они не смогут у тебя отнять», — сказал Флейв в трансляции, после чего вручил гимнастке медаль.
В финале женских соревнований в вольных упражнениях Джордан Чайлз 5 августа обошла румынку Ану Бэрбосу (13,700 балла) в борьбе за третье место, набрав 13,766 балла, после того как судьи по запросу американской команды пересмотрели ей оценку в сторону повышения на 0,1 балла.
Румынская сборная оспорила это решение в выездной коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS), который 10 августа признал запрос американцев на пересмотр оценки недействительным из-за того, что он был подан на четыре секунды позже дедлайна.
Олимпийский и Паралимпийский комитеты США заявляли, что будут подавать апелляцию на решение CAS, поскольку у них было недостаточно времени на защиту интересов Чайлз.
Сестра Чайлз, Джазмин, назвала это решение расистским. Она обвинила в произошедшем судей, которые «не смогли сразу оценить сложность» выступления гимнастки.
Чайлз в Париже выиграла золото в командном многоборье. На ее счету также серебро Игр-2020 в команде.
Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа.
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