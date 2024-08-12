Сестра гимнастки из США объяснила расизмом решение CAS лишить ее медали
Американскую гимнастку Джордан Чайлз лишили бронзы Олимпиады в вольных упражнениях не потому, что она не заслужила ее, а потому, что расизм все еще существует, заявила сестра спортсменки Джазмин, которую цитирует The New York Post.
«Пожалуйста, молитесь за Джордан и мою семью, — написала сестра гимнастки в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность). — Расизм реален, он существует, он жив и здоров».
Джазмин обвинила в произошедшем судей, которые «не смогли сразу оценить сложность» выступления гимнастки.
Чайлз 5 августа обошла румынку Ану Бэрбосу в борьбе за третье место, набрав 13,766 балла после того, как судьи по запросу американской команды пересмотрели ей оценку в сторону повышения на 0,1 балла.
Румынская сборная оспорила это решение в выездной коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS), который признал запрос американцев на пересмотр оценки недействительным из-за того, что он был подан позже дедлайна на четыре секунды.
Олимпийский и Паралимпийский комитеты США заявили, что будут подавать апелляцию на решение CAS, поскольку у них было недостаточно времени на защиту интересов Чайлз.
Чайлз в Париже выиграла золото в командном многоборье. На ее счету также серебро Игр-2020 в команде.
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