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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Сестра гимнастки из США объяснила расизмом решение CAS лишить ее медали

Сестра потерявшей бронзу Олимпиады гимнастки Чайлз: расизм реален
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Джордан Чайлз взяла бронзу в вольных упражнениях после запроса на пересмотр оценки и обошла румынку Бэрбосу. CAS вернул медаль румынке, поскольку американцы опоздали с протестом на 4 секунды. Сестра Чайлз заявила, что «расизм жив»
Джордан Чайлз
Джордан Чайлз (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Американскую гимнастку Джордан Чайлз лишили бронзы Олимпиады в вольных упражнениях не потому, что она не заслужила ее, а потому, что расизм все еще существует, заявила сестра спортсменки Джазмин, которую цитирует The New York Post.

«Пожалуйста, молитесь за Джордан и мою семью, — написала сестра гимнастки в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность). — Расизм реален, он существует, он жив и здоров».

Джазмин обвинила в произошедшем судей, которые «не смогли сразу оценить сложность» выступления гимнастки.

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Спорт
Джордан Чайлз

Чайлз 5 августа обошла румынку Ану Бэрбосу в борьбе за третье место, набрав 13,766 балла после того, как судьи по запросу американской команды пересмотрели ей оценку в сторону повышения на 0,1 балла.

Румынская сборная оспорила это решение в выездной коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS), который признал запрос американцев на пересмотр оценки недействительным из-за того, что он был подан позже дедлайна на четыре секунды.

Олимпийский и Паралимпийский комитеты США заявили, что будут подавать апелляцию на решение CAS, поскольку у них было недостаточно времени на защиту интересов Чайлз.

Чайлз в Париже выиграла золото в командном многоборье. На ее счету также серебро Игр-2020 в команде.

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Анна Сатдинова
спортивная гимнастика Олимпиада-2024
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