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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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CAS отклонил апелляцию США о присуждении бронзы Игр румынской гимнастке

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В Федерации гимнастики США заявили, что продолжат апелляционные процедуры, чтобы обеспечить бронзовую медаль американке Джордан Чайлз
Джордан Чайлз
Джордан Чайлз (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет пересматривать решение о присуждении румынской спортсменке Ане Бэрбосу бронзовой медали по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже. Об этом говорится в заявлении Федерации гимнастики США.

«Мы глубоко разочарованы уведомлением и продолжим использовать все возможные пути и апелляционные процедуры, включая Швейцарский федеральный трибунал, чтобы обеспечить справедливый подсчет очков и медаль для Джордан», — говорится в заявлении.

В финале женских соревнований в вольных упражнениях Джордан Чайлз 5 августа обошла румынку Ану Бэрбосу (13,700 балла) в борьбе за третье место, набрав 13,766 балла, после того как судьи по запросу американской команды пересмотрели ей оценку в сторону повышения на 0,1 балла.

Румынская сборная оспорила это решение в выездной коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS), который 10 августа признал запрос американцев на пересмотр оценки недействительным, из-за того что он был подан на четыре секунды позже дедлайна.

Олимпийский и Паралимпийский комитеты США заявляли, что будут подавать апелляцию на решение CAS, поскольку у них было недостаточно времени на защиту интересов Чайлз.

Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Теги
Альвина Цаканян
гимнастика спортивная гимнастика Олимпиада-2024 CAS США Румыния
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