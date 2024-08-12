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Футболист «Тоттенхэма» извинился за употребление веселящего газа

Футболист «Тоттенхэма» Биссума извинился за употребление веселящего газа
Ив Биссума сам выложил видео в соцсети, на котором делает вдох из воздушного шарика. Он заявил, что это безрассудно и опасно для здоровья. В Великобритании за хранение закиси азота можно получить два года тюрьмы
Ив Биссума
Ив Биссума (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Малийский полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума принес извинения за видео с вдыханием веселящего газа и назвал свое поведение безрассудным. Об этом сообщает Би-би-си.

11 августа Биссума опубликовал в соцсети видео, на котором он делает вдох из воздушного шарика. В клубе пообещали провести внутреннее расследование по этому поводу.

«Я понимаю, насколько это серьезно и какие риски для здоровья это несет, и я также очень серьезно отношусь к своей ответственности как футболиста и примера для подражания», — заявил Биссума.

В Великобритании хранение закиси азота в рекреационных целях является уголовным преступлением и может наказываться двухлетним тюремным заключением.

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В феврале The Sun писала о первом случае отправки игрока Английской премьер-лиги (АПЛ) на реабилитацию из-за зависимости от веселящего газа, который может вызывать состояние опьянения, приступы смеха и сонливость.

В медицине закись азота используется для анестезии.

В России продажа веселящего газа в немедицинских целях и его употребление «не по назначению» запрещены с января 2021 года (статья 238 УК).

Биссума играет за «Тоттенхэм» с 2022 года.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Тоттенхэм
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