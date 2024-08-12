Футболист «Тоттенхэма» извинился за употребление веселящего газа
Малийский полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума принес извинения за видео с вдыханием веселящего газа и назвал свое поведение безрассудным. Об этом сообщает Би-би-си.
11 августа Биссума опубликовал в соцсети видео, на котором он делает вдох из воздушного шарика. В клубе пообещали провести внутреннее расследование по этому поводу.
«Я понимаю, насколько это серьезно и какие риски для здоровья это несет, и я также очень серьезно отношусь к своей ответственности как футболиста и примера для подражания», — заявил Биссума.
В Великобритании хранение закиси азота в рекреационных целях является уголовным преступлением и может наказываться двухлетним тюремным заключением.
В феврале The Sun писала о первом случае отправки игрока Английской премьер-лиги (АПЛ) на реабилитацию из-за зависимости от веселящего газа, который может вызывать состояние опьянения, приступы смеха и сонливость.
В медицине закись азота используется для анестезии.
В России продажа веселящего газа в немедицинских целях и его употребление «не по назначению» запрещены с января 2021 года (статья 238 УК).
Биссума играет за «Тоттенхэм» с 2022 года.
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