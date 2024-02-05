Sun узнала об отправке на реабилитацию игрока АПЛ из-за веселящего газа

Семья неназванного игрока АПЛ попросила клуб о помощи после того, как его поймала полиция с большим количеством оксида азота в машине. The Sun пишет, что это распространенная среди футболистов зависимость, причем противозаконная

Фото: Richard Callis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Футболиста одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) направили на реабилитацию из-за зависимости от оксида азота (веселящего газа), пишет The Sun.

Имя игрока не называется. Футболист был на пассажирском сиденье машины, которую перед Рождеством остановила полиция и в которой были обнаружены десятки баллончиков с газом. Полиция не смогла установить, кому они принадлежали, и оставила дело без дальнейшего рассмотрения. Однако семья игрока, узнав об этом, обратилась в клуб за помощью.

Игрока госпитализировали, он проходит детоксикацию, как и при других видах зависимостей.

Это первый случай лечения игрока АПЛ от подобной зависимости, которая, как отмечает газета, широко распространена среди футболистов, хотя и является нелегальной.

Оксид азота при вдыхании может вызывать состояние опьянения, приступы смеха и сонливость. В медицине он используется для анестезии.

В России с января 2021 года были запрещены продажа веселящего газа в немедицинских целях и его употребление «не по назначению». За неправомерные действия, связанные с оборотом закиси азота, грозит уголовное преследование по ст. 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Статья предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.