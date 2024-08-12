Махачев обвинил «грязную политику» в пропуске борцами Олимпиады
Российские борцы не смогли выступить на Олимпиаде в Париже из-за двойных стандартов «грязных стран», заявил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
По словам Махачева, он наслаждался просмотром борьбы на Играх в Париже.
«Жаль, что и в такой мужественный вид спорта забралась эта грязная политика. Люди, отдавшие всю свою жизнь этому виду спорта, получив шанс бороться на Олимпийских играх, вынуждены остаться дома», — написал Махачев.
Комиссия МОК допустила на Игры только десять российских борцов, из которых только Шамиль Мамадов завоевывал медаль на чемпионате мира. Лидеров сборной не допустили. В итоге борцы отказались ехать в Париж.
На Играх выступили несколько сменивших гражданство российских борцов. В частности, уроженцы Дагестана завоевали три золота (Разамбек Жамалов, Ахмед Тажудинов, Магомед Рамазанов) и две бронзы (Даурен Куруглиев и Магомедхан Магомедов).
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