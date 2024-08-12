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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Махачев обвинил «грязную политику» в пропуске борцами Олимпиады

Махачев: жаль, что в спортивную борьбу на Олимпиаде вмешалась грязная политика
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
МОК не допустил на Олимпиаду лидеров сборной, после чего десять получивших приглашения спортсменов отказались ехать в Париж. Махачев выразил сожаление, что россияне были вынуждены остаться дома
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские борцы не смогли выступить на Олимпиаде в Париже из-за двойных стандартов «грязных стран», заявил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

По словам Махачева, он наслаждался просмотром борьбы на Играх в Париже.

«Жаль, что и в такой мужественный вид спорта забралась эта грязная политика. Люди, отдавшие всю свою жизнь этому виду спорта, получив шанс бороться на Олимпийских играх, вынуждены остаться дома», — написал Махачев.

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Комиссия МОК допустила на Игры только десять российских борцов, из которых только Шамиль Мамадов завоевывал медаль на чемпионате мира. Лидеров сборной не допустили. В итоге борцы отказались ехать в Париж.

На Играх выступили несколько сменивших гражданство российских борцов. В частности, уроженцы Дагестана завоевали три золота (Разамбек Жамалов, Ахмед Тажудинов, Магомед Рамазанов) и две бронзы (Даурен Куруглиев и Магомедхан Магомедов).

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Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 спортивная борьба Ислам Махачев
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