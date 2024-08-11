Два бывших российских борца разыграли бронзу Олимпиады
Выступающий за Албанию борец-вольник Ислам Дудаев победил в схватке за бронзу Олимпиады в весовой категории до 65 кг уроженца Нальчика Исмаила Мусукаева, который представляет Венгрию.
Дудаев родился в Чечне, с 2021 года выступает за Албанию, в этом году стал чемпионом Европы.
Мусукаев, чемпион мира (2023) и Европы (2022), сменил спортивное гражданство еще в 2019 году.
Золото Олимпиады в этой весовой категории завоевал японец Киёока Котаро, который в финале победил иранца Рахмана Амузада.
Еще одну бронзу взял пуэрториканец Себастьян Ривера.
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