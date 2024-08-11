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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Два бывших российских борца разыграли бронзу Олимпиады

Бывшие российские борцы Дудаев и Мусукаев разыграли бронзу Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Ислам Дудаев победил Исмаила Мусукаева в схватке за бронзу в весе до 65 кг. Дудаев представляет Албанию, Мусукаев — Венгрию
Исмаил Мусукаев и Ислам Дудаев
Исмаил Мусукаев и Ислам Дудаев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Выступающий за Албанию борец-вольник Ислам Дудаев победил в схватке за бронзу Олимпиады в весовой категории до 65 кг уроженца Нальчика Исмаила Мусукаева, который представляет Венгрию.

Дудаев родился в Чечне, с 2021 года выступает за Албанию, в этом году стал чемпионом Европы.

Мусукаев, чемпион мира (2023) и Европы (2022), сменил спортивное гражданство еще в 2019 году.

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Золото Олимпиады в этой весовой категории завоевал японец Киёока Котаро, который в финале победил иранца Рахмана Амузада.

Еще одну бронзу взял пуэрториканец Себастьян Ривера.

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Анна Сатдинова
вольная борьба Олимпиада-2024 смена гражданства
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