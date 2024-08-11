Два бывших российских борца разыграли бронзу Олимпиады

Ислам Дудаев победил Исмаила Мусукаева в схватке за бронзу в весе до 65 кг. Дудаев представляет Албанию, Мусукаев — Венгрию

Исмаил Мусукаев и Ислам Дудаев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Выступающий за Албанию борец-вольник Ислам Дудаев победил в схватке за бронзу Олимпиады в весовой категории до 65 кг уроженца Нальчика Исмаила Мусукаева, который представляет Венгрию.

Дудаев родился в Чечне, с 2021 года выступает за Албанию, в этом году стал чемпионом Европы.

Мусукаев, чемпион мира (2023) и Европы (2022), сменил спортивное гражданство еще в 2019 году.

Золото Олимпиады в этой весовой категории завоевал японец Киёока Котаро, который в финале победил иранца Рахмана Амузада.

Еще одну бронзу взял пуэрториканец Себастьян Ривера.