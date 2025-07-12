Глава РФС призвал не драматизировать события межсезонья

Александр Дюков отметил, что КДК РФС был обязан принять решение об исключении «Торпедо» из РПЛ, ведь «речь идет о защите соревнований и клубов»

Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Глава РФС Александр Дюков считает, что не стоит драматизировать события межсезонья в российском футболе. Об этом он заявил журналистам после матча за Суперкубок России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:0).

«Я бы не стал драматизировать то, что произошло в межсезонье. Но что случилось, то случилось. Конечно, хотелось бы избежать вылета участников, но так произошло», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

КДК РФС 10 июля исключил московское «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». Команду заменит «Оренбург», а «Торпедо» в предстоящем сезоне сыграет в Первой лиге.

По словам Дюкова, КДК был обязан принять решение об исключении «Торпедо», чтобы защитить соревнования и клубы. «Это не первый случай в мировом футболе, и другие федерации тоже действуют достаточно жестко», — добавил глава РФС.

Ранее лицензию на выступление в РПЛ не получили подмосковные «Химки». Их место в элитном дивизионе занял «Пари НН», который проиграл стыковые матчи и должен был вылететь.