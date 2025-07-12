Глава РФС призвал не драматизировать события межсезонья
Глава РФС Александр Дюков считает, что не стоит драматизировать события межсезонья в российском футболе. Об этом он заявил журналистам после матча за Суперкубок России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:0).
«Я бы не стал драматизировать то, что произошло в межсезонье. Но что случилось, то случилось. Конечно, хотелось бы избежать вылета участников, но так произошло», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».
КДК РФС 10 июля исключил московское «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». Команду заменит «Оренбург», а «Торпедо» в предстоящем сезоне сыграет в Первой лиге.
По словам Дюкова, КДК был обязан принять решение об исключении «Торпедо», чтобы защитить соревнования и клубы. «Это не первый случай в мировом футболе, и другие федерации тоже действуют достаточно жестко», — добавил глава РФС.
Ранее лицензию на выступление в РПЛ не получили подмосковные «Химки». Их место в элитном дивизионе занял «Пари НН», который проиграл стыковые матчи и должен был вылететь.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов