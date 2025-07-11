Исключенное из РПЛ «Торпедо» сыграет в Первой лиге

Московский клуб был ранее исключен из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». В высшем дивизионе его заменит «Оренбург»

Фото: телеграм-канал ФК «Торпедо»

Московское «Торпедо» в сезоне 2025/26 сыграет во втором по силе дивизионе чемпионата России по футболу. Об этом сообщается на сайте РФС.

Бюро исполкома РФС включило «Оренбург» в состав участников Российской премьер-лиги (РПЛ) сезон 2025/26.

«Торпедо» же выступит в Первой лиге. Кроме того, «Оренбург» теперь выступит в «пути РПЛ» «Фонбет» — Кубка России (в группе с «Зенитом», «Ахматом» и «Рубином»), «Торпедо» — в «пути регионов».

Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». В заявлении РФС говорилось о трех матчах с участием «Торпедо».

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов на данный момент находятся в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба.