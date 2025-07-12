Мирра Андреева впервые в карьере войдет в топ-5 рейтинга WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева, которой сейчас 18 лет, после завершения Уимблдона на следующей неделе станет пятой ракеткой мира.
Сейчас она занимает седьмую строчку в рейтинге WTA, в топ-5 россиянка войдет впервые в карьере. Прежней наивысшей позицией для Андреевой было шестое место.
Андреева на Уимблдоне дошла до 1/4 финала, где уступила швейцарке Белинде Бенчич.
Россиянка стала недосягаемой для американки Аманды Анисимовой, которая в случае завоевания титула в Лондоне могла расположиться выше. Но Анисимова уступила в решающем матче польке Иге Свёнтек (0:6, 0:6).
Тем не менее Анисимова после Уимблдона впервые войдет в топ-10 рейтинга WTA. С понедельника она будет седьмой ракеткой мира.
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