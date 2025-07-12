Впервые за 114 лет женский финал Уимблдона завершился со счетом 6:0, 6:0
Польская теннисистка Ига Свёнтек одержала одну из самых разгромных побед в истории финалов женского Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В финальном матче полька победила американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0. Встреча продолжалась всего 57 минут.
В истории Уимблдона до этого лишь однажды женский финал завершался с двумя «баранками» — в 1911 году Доротея Ламберт-Чамберс победила Дору Бутби со счетом 6:0, 6:0.
В первом сете в женском финале Уимблдона это была первая «баранка» с 1983 года, когда Мартина Навратилова играла с Андреа Йегер (6:0, 6:3).
Свёнтек впервые в своей карьере стала победительницей Уимблдона. У нее также есть четыре титула «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и один US Open (2022).
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