Впервые за 114 лет женский финал Уимблдона завершился со счетом 6:0, 6:0

Ига Свёнтек разгромила в решающем матче Аманду Анисимову. Впервые с 1911 года победительница турнира не проиграла в финале ни одного гейма

Ига Свёнтек (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Польская теннисистка Ига Свёнтек одержала одну из самых разгромных побед в истории финалов женского Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В финальном матче полька победила американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0. Встреча продолжалась всего 57 минут.

В истории Уимблдона до этого лишь однажды женский финал завершался с двумя «баранками» — в 1911 году Доротея Ламберт-Чамберс победила Дору Бутби со счетом 6:0, 6:0.

В первом сете в женском финале Уимблдона это была первая «баранка» с 1983 года, когда Мартина Навратилова играла с Андреа Йегер (6:0, 6:3).

Свёнтек впервые в своей карьере стала победительницей Уимблдона. У нее также есть четыре титула «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и один US Open (2022).