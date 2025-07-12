Свёнтек разгромила американку с русскими корнями в финале Уимблдона
Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В финальном матче 24-летняя Свёнтек обыграла 23-летнюю американку Аманду Анисимову, 12-ю ракетку мира, со счетом 6:0, 6:0.
Игра продолжалась чуть меньше часа.
Ранее в истории Уимблдона лишь однажды женский финал завершался с двумя «баранками» — в 1911 году Доротея Ламберт-Чамберс победила Дору Бутби со счетом 6:0, 6:0.
Свёнтек впервые завоевала титул на Уимблдоне. Ранее лучшим результатом польки на турнире был выход в 1/4 финала в 2023 году. Свёнтек сейчас занимает четвертое место в мировом рейтинге, она четыре раза побеждала на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и один раз на US Open (2022).
У Анисимовой русские корни, ее родители эмигрировали в США из России. Родилась она во Фрихолде (штат Нью-Джерси). Она впервые в карьере дошла до финала на турнире «Большого шлема».
В мае 2023 года Анисимова объявила, что берет бессрочную паузу в карьере, сославшись на выгорание и опасения за свое психическое здоровье. На корт она вернулась в начале следующего сезона.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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