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Спорт ,  
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Свёнтек разгромила американку с русскими корнями в финале Уимблдона

Свёнтек с двумя «баранками» разгромила Анисимову в финале Уимблдона
Польская теннисистка победила Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0 и впервые в своей карьере завоевала титул на Уимблдоне
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В финальном матче 24-летняя Свёнтек обыграла 23-летнюю американку Аманду Анисимову, 12-ю ракетку мира, со счетом 6:0, 6:0.

Игра продолжалась чуть меньше часа.

Ранее в истории Уимблдона лишь однажды женский финал завершался с двумя «баранками» — в 1911 году Доротея Ламберт-Чамберс победила Дору Бутби со счетом 6:0, 6:0.

Свёнтек впервые завоевала титул на Уимблдоне. Ранее лучшим результатом польки на турнире был выход в 1/4 финала в 2023 году. Свёнтек сейчас занимает четвертое место в мировом рейтинге, она четыре раза побеждала на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и один раз на US Open (2022).

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У Анисимовой русские корни, ее родители эмигрировали в США из России. Родилась она во Фрихолде (штат Нью-Джерси). Она впервые в карьере дошла до финала на турнире «Большого шлема».

В мае 2023 года Анисимова объявила, что берет бессрочную паузу в карьере, сославшись на выгорание и опасения за свое психическое здоровье. На корт она вернулась в начале следующего сезона.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Уимблдон Ига Свёнтек Аманда Анисимова
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