Мирра Андреева дебютирует в топ-10 рейтинга WTA на девятой строчке

17-летняя россиянка благодаря победе над Кларой Таусон в финале турнира WTA в Дубае поднимется на пять строчек в мировом рейтинге

Мирра Андреева (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Мирра Андреева, которой сейчас 17 лет, на следующей неделе станет девятой ракеткой мира благодаря победе на турнире категории WTA-1000 в Дубае.

В субботу в финальном матче россиянка победила датчанку Клару Таусон, 38-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 6:1.

Андреева сейчас занимает 14-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету стало два титула WTA. Россиянка заработала 1000 рейтинговых очков и теперь дебютирует в топ-10 мирового рейтинга, обойдя в том числе россиянок Дарью Касаткину и Диану Шнайдер (они начали неделю на 11-й и 13-й строчках).

Андреева в прошлом сезоне выиграла первый турнир WTA (в Румынии), дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и завоевала серебро Олимпиады в парном разряде с Дианой Шнайдер.

Перед началом сезона Андреева говорила о планах попасть в топ-10 в этом году.