Агент прокомментировал информацию об автомобильных штрафах Дзюбы
Леонид Гольдман, агент нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, считает, что у журналистов есть более значимые поводы для новостей, чем штрафы футболистов. Об этом он заявил ТАСС.
Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Дзюбы из-за просроченного штрафа за неправильную парковку на сумму 4,5 тыс. руб.
«Если новость о штрафе в 4,5 тыс. руб. вызывает у коллег такой ажиотаж, то, видимо, совсем скуден наш футбольный мир в эти дни. Сегодня начинается сезон, пройдет матч за Суперкубок России. Мне кажется, что журналистам лучше сконцентрироваться на этом прекрасном событии, а не на поиске штрафов в 4,5 тыс. руб. и раздувании из этого новости вселенского масштаба», — сказал Гольдман.
Shot писал, что с 2019 года Дзюба нарушил правила 396 раз на 400 тыс. руб. «Читал, что посчитали штрафы с 2019 года, а почему не с 2010-го? Очевидно, что коллегам нечем заняться, дополнительные комментарии излишни», — добавил Гольдман.
В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной России. В начале июня 36-летний форвард продлил контракт с «Акроном» на один год.
В прошлом сезоне Дзюба сыграл 22 матча в РПЛ, забил девять мячей и сделал семь передач, также на его счету один гол в двух матчах «Фонбет» — Кубка России.
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