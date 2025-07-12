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Спорт ,  
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Агент прокомментировал информацию об автомобильных штрафах Дзюбы

Агент Дзюбы — о штрафах футболиста: очевидно, что журналистам нечем заняться
Леонид Гольдман заявил, что журналистам «нечем заняться», ведь из-за якобы просроченного штрафа в 4,5 тыс. руб. раздувается новость «вселенского масштаба»
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Леонид Гольдман, агент нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, считает, что у журналистов есть более значимые поводы для новостей, чем штрафы футболистов. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Дзюбы из-за просроченного штрафа за неправильную парковку на сумму 4,5 тыс. руб.

«Если новость о штрафе в 4,5 тыс. руб. вызывает у коллег такой ажиотаж, то, видимо, совсем скуден наш футбольный мир в эти дни. Сегодня начинается сезон, пройдет матч за Суперкубок России. Мне кажется, что журналистам лучше сконцентрироваться на этом прекрасном событии, а не на поиске штрафов в 4,5 тыс. руб. и раздувании из этого новости вселенского масштаба», — сказал Гольдман.

Shot писал, что с 2019 года Дзюба нарушил правила 396 раз на 400 тыс. руб. «Читал, что посчитали штрафы с 2019 года, а почему не с 2010-го? Очевидно, что коллегам нечем заняться, дополнительные комментарии излишни», — добавил Гольдман.

В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной России. В начале июня 36-летний форвард продлил контракт с «Акроном» на один год.

В прошлом сезоне Дзюба сыграл 22 матча в РПЛ, забил девять мячей и сделал семь передач, также на его счету один гол в двух матчах «Фонбет» — Кубка России.

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Артем Дзюба
спортсмен, футболист
22 августа 1988 года
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