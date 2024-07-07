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«Зенит» разделил 409-е место в рейтинге клубов с пятой командой Украины

IFFHS: «Зенит» разделил 409-е место в рейтинге клубов с украинским «Полесьем»
Из России в рейтинг попал только «Зенит», из Белоруссии, которую не отстраняли от турниров УЕФА, — три команды. «Зенит» оказался в рейтинге IFFHS на одной строчке с «Полесьем» и аутсайдерами чемпионатов Германии и Бельгии
Футболист &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо
Футболист «Зенита» Клаудиньо (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Петербургский «Зенит» стал единственной российской командой, попавшей в список 500 лучших клубов мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В рейтинге учитывались результаты команд с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го в континентальных, межконтинентальных и национальных турнирах.

Первое место занял победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал», второе — «Манчестер Сити», третье — леверкузенский «Байер».

«Зенит», в минувшем сезоне выигравший чемпионат, Кубок и Суперкубок России, разделил 409-е место с украинским «Полесьем» (пятый в чемпионате), американским «Шарлотт», а также боровшимся за сохранение места в топ-дивизионе бельгийским «Шарлеруа» и «Кельном», который по итогам сезона вылетел из бундеслиги.

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Российские команды отстранены от еврокубков с февраля 2022 года.

Из белорусских команд, которые не были исключены из соревнований УЕФА, в рейтинг IFFHS попали «Неман» (Гродно), «Динамо» (Минск) и БАТЭ (Борисов). Они заняли 283-е, 449-е и 450-е соответственно.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит Реал Мадрид Манчестер Сити ФК Байер Леверкузен
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