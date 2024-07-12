Даниил Медведев второй раз подряд проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Медведев второй раз подряд проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Россиянин выиграл первый сет у действующего чемпиона турнира Алькараса, но потом проиграл три подряд. В финале испанец сыграет с Джоковичем или Музетти

Даниил Медведев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в финал Уимблдона, проиграв действующему чемпиону турнира испанцу Карлосу Алькарасу.

Медведев уступил со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. Матч продолжался почти три часа.

Россиянин сделал пять эйсов при шести двойных ошибках, испанец — шесть эйсов и две двойные ошибки. Медведев реализовал все три брейк-пойнта, Алькарас — шесть из 15.

В концовке первого сета россиянин получил предупреждение от судьи на вышке за неспортивное поведение — он выругался из-за ее решения не засчитывать его удар.

До этого матча Медведев выиграл у Алькараса только две встречи из шести.

В прошлом году Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале в трех сетах.

Алькарас ранее в этом сезоне победил на «Ролан Гаррос» и турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где его соперником также был Медведев.

Алькарас в 21 год и 68 дней стал вторым после Рафаэля Надаля (20 лет и 34 дня) самым молодым игроком Открытой эры (с 1968 года), который дошел до финалов «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном сезоне.

Испанец также стал самым молодым с 1973 года (когда появился рейтинг ATP) игроком, победившим всех соперников из топ-5 на всех трех покрытиях (грунт, трава, хард) два сезона подряд.

Медведев в этом году дошел до финала Australian Open. На Уимблдоне он обыграл в четвертьфинале первую ракетку мира Янника Синнера.

Россиянин занимает пятое место в рейтинге ATP, Алькарас — третье.

Во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и итальянец Лоренцо Музетти.