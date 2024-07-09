Медведев победил первую ракетку мира Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона

Даниил Медведев победил первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист обыграл Янника Синнера со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. Медведев прервал серию из пяти поражений подряд от итальянца

Даниил Медведев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 28-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил итальянца Янника Синнера, первую ракетку мира, со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

В личных встречах у Медведева и Синнера счет стал 7–5 в пользу россиянина, но он до этой встречи проиграл итальянцу пять раз подряд.

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).

Медведев остается последним из россиян в одиночных разрядах на Уимблдоне.

Медведев сейчас занимает пятое место в рейтинге АТР. За карьеру он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде.

Лучшим результатом Медведева на Уимблдоне был полуфинал в прошлом году, где он проиграл в трех сетах Алькарасу.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.