 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Даниил Медведев победил первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона

Медведев победил первую ракетку мира Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона
Российский теннисист обыграл Янника Синнера со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. Медведев прервал серию из пяти поражений подряд от итальянца
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 28-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил итальянца Янника Синнера, первую ракетку мира, со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

В личных встречах у Медведева и Синнера счет стал 7–5 в пользу россиянина, но он до этой встречи проиграл итальянцу пять раз подряд.

Калинская последней из россиянок вылетела с Уимблдона
Спорт
Анна Калинская

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).

Медведев остается последним из россиян в одиночных разрядах на Уимблдоне.

Медведев сейчас занимает пятое место в рейтинге АТР. За карьеру он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде.

Лучшим результатом Медведева на Уимблдоне был полуфинал в прошлом году, где он проиграл в трех сетах Алькарасу.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Уимблдон Даниил Медведев Янник Синнер
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Зверев проиграл Фрицу на Уимблдоне, ведя 2:0 по сетам
Спорт
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона после травмы соперника
Спорт
Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона, где может сыграть с Медведевым
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 17:22
Небензя ответил на слова генсека ООН о падении ракеты на больницу в Киеве Политика, 20:48
Отключениями света в Ростовской области занялась Генпрокуратура Общество, 20:47
Меликов заявил, что боевики в Дагестане были из уважаемых семей Политика, 20:39
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятия РБК и Millennium, 20:34
ЦБ описал поведение населения на валютном рынке после санкций Инвестиции, 20:22
В Полтаве власти сообщили об ударе по промышленному объекту Политика, 20:19
Экономист Клепач призвал к «подвижности» границ доходов для НДФЛ Экономика, 20:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Теннисистка Веснина приняла приглашение выступить на Олимпиаде Спорт, 20:05
«Спартак» отказался продавать Соболева в «Зенит» за €8 млн Спорт, 20:04
Bloomberg узнал об угрозе Эр-Рияда из-за конфискации российских активов Политика, 20:01
Глава МИД Чехии вызвал посла России из-за взрывов в больнице в Киеве Политика, 19:55
Россия допустила Украину на Совбез ООН по просьбе США Политика, 19:51
Как Моди и Путин обсуждали Украину и кормили Глинтвейна морковкой. Фото Политика, 19:50 
Даниил Медведев победил первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона Спорт, 19:45