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Медведеву дали предупреждение за ругань с судьей в полуфинале Уимблдона
Даниилу Медведеву дали предупреждение за ругань с судьей в полуфинале Уимблдона
Россиянин в полуфинале встречается с Карлосом Алькарасом. В концовке первого сета Даниил Медведев выразил несогласие с решением судьи на вышке и выругался, но она ограничилась только предупреждением
Даниил Медведев
Первая ракетка России Даниил Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение в первом тайме полуфинального матча Уимблдона с испанцем Карлосом Алькарасом.
В концовке победного первого сета при счете 5:3 Медведев побежал на укороченный удар, едва дотянувшись до мяча. Алькарас продолжил игру после удара Медведева, но судья на вышке Ева Асдераки-Мур объявила счет, посчитав, что россиянин не успел и был двойной отскок, пишет Express.
Медведев в ответ выругался. Асдераки-Мур пошла совещаться с супервайзером и другим судьей, после чего объявила, что россиянин нарушил правила и предупрежден.
Медведев второй раз подряд встречается с Алькарасом в полуфинале Уимблдона, в прошлом году он проиграл в трех партиях.