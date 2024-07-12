Даниилу Медведеву дали предупреждение за ругань с судьей в полуфинале Уимблдона

Медведеву дали предупреждение за ругань с судьей в полуфинале Уимблдона

Россиянин в полуфинале встречается с Карлосом Алькарасом. В концовке первого сета Даниил Медведев выразил несогласие с решением судьи на вышке и выругался, но она ограничилась только предупреждением

Даниил Медведев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение в первом тайме полуфинального матча Уимблдона с испанцем Карлосом Алькарасом.

В концовке победного первого сета при счете 5:3 Медведев побежал на укороченный удар, едва дотянувшись до мяча. Алькарас продолжил игру после удара Медведева, но судья на вышке Ева Асдераки-Мур объявила счет, посчитав, что россиянин не успел и был двойной отскок, пишет Express.

Медведев в ответ выругался. Асдераки-Мур пошла совещаться с супервайзером и другим судьей, после чего объявила, что россиянин нарушил правила и предупрежден.

Медведев второй раз подряд встречается с Алькарасом в полуфинале Уимблдона, в прошлом году он проиграл в трех партиях.