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В Бразилии сообщили о планах UFC провести реванш Волкова с Сирилом Ганом

AgFight: UFC планирует второй бой между Александром Волковым и Сирилом Ганом
Бой может пройти в Абу-Даби 26 октября. В 2021 году Волков проиграл Гану решением судей
Александр Волков
Александр Волков (Фото: Mark Evans / Getty Images)

UFC планирует организовать второй поединок между россиянином Александром Волковым и бывшим временным чемпионом в тяжелом весе Сирилом Ганом, сообщает бразильский AgFight.

Бой пройдет 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

Волков проиграл Гану в июне 2021 года решением судей.

Волков одержал в ММА 38 побед при десяти поражениях. В последнем поединке 22 июня он решением судей победил соотечественника Сергея Павловича.

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У Гана 12 побед при двух поражениях. Его предыдущим соперником был Сергей Спивак из Молдавии в сентябре прошлого года. Тогда француз победил нокаутом во втором раунде.

Официальный кард турнира в Абу-Даби еще не анонсирован.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) Александр Волков (боец UFC) UFC
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