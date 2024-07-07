Диас победил Масвидаля в боксерском поединке и бросил вызов чемпиону UFC

Диас одержал победу решением судей, взяв у Масвидаля реванш за поражение в бою за титул «самого опасного ублюдка» UFC в 2019 году. После победы Диас заявил, что возвращается в промоушен, а также хочет еще один бой с Джейком Полом

Нейт Диас (Фото: Getty Images)

Американские бойцы ММА Нейт Диас и Хорхе Масвидаль провели десятираундовый боксерский поединок в Анахайме (штат Калифорния, США), Диас одержал победу решением судей — 95-95, 97-93, 98-92.

Диас, который в ноябре 2022-го покинул UFC, после боя заявил, что собирается вернуться в промоушен и отобрать титул у чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса. По его словам, он также «собирается надрать чертов зад Джейка Пола и подраться с боксером самого высокого рейтинга», какого сможет найти.

«Я хочу вернуться и получить титул UFC. Леон Эдвардс, Джейк Пол и все остальные — вы покойники», — цитирует 39-летнего Диаса MMA Junkie.

Масвидалю 39 лет, он покинул UFC в апреле 2023 года. На его счету 35 побед и 17 поражений в ММА.

Диас, у которого 21 победа и 13 поражений в ММА, провел второй боксерский поединок в карьере. В августе прошлого года он уступил блогеру Джейку Полу решением судей.

Диас и Масвидаль встретились в 2019 году в первом поединке за символический титул «самого опасного ублюдка» (BMF) UFC. Масвидаль победил — врач не позволил продолжить бой из-за рассечения у Диаса.