«Бауманка победила ВДВ». Бой российских бойцов UFC завершился скандалом

Россиянин Александр Волков сенсационно победил соотечественника Сергея Павловича на турнире UFC. После Павлович оттолкнул Волкова, отказавшись от рукопожатия. В чем причина произошедшего, какова реакция — в материале «РБК Спорт»

Александр Волков (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Российский тяжеловес Александр Волков сенсационно победил соотечественника Сергея Павловича в одном из главных боев турнира UFC в Саудовской Аравии.

Павлович являлся явным фаворитом. На его победу букмекеры давали коэффициент 1,45: при ставке 1 тыс. руб. в случае угаданного исхода можно было выиграть чистыми 450 руб. На Волкова букмекеры давали коэффициент 2,85. «Чистый» выигрыш составил бы 1850 руб. при ставке 1 тыс. руб.

В активе 35-летнего Волкова 38 побед (из них 24 нокаутом) и десять поражений. Согласно последнему рейтингу UFC, он поднялся на пятую позицию среди лучших бойцов промоушена в тяжелом весе. Победная серия Волкова продлилась до рекордных четырех боев.

На счету 32-летнего Павловича 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах, все в UFC. Павлович потерпел второе поражение подряд. Россиянин впервые в карьере проиграл судейским решением.

Павлович начал заниматься смешанными единоборствами после службы в ВДВ. Он тренируется в команде Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA.

Волков пришел в ММА во время учебы в МГТУ им Н. Э. Баумана на кафедре «Динамики и управления полетом ракет и космических аппаратов» (СМ3), откуда он выпустился в 2011 году. Он тренируется в команде Strela Team.

Ранее соперники провели немало спаррингов, тренер Волкова даже секундировал Павловича. По словам Волкова, он не выиграл ни раунда в спаррингах.

Павлович заметно превосходит соперника по габаритам, уступая лишь в росте, при этом у него размах рук длиннее на 10 см. И хотя Павлович обладает хорошей боксерской техникой, он также неплох в борьбе.

Волков же является ярким представителем кикбоксинга. Он также превосходит соперника в кардио, имея за плечами немало длительных поединков. Тогда как все восемь боев Павловича в UFC завершались в первом раунде, у Волкова таких боев было всего три из 15.

Именно кардио сыграло решающую роль в исходе боя. Впервые за семь лет поединок Павловича завершился не в первом раунде и сам боец после поединка был сильно измотанным. Судьи единогласно отдали победу Волкову — 30–27, 30–27, 29–28.

«Скажу так: Бауманка победила ВДВ», — отреагировал Волков на победу.

Волков считает, что ему удалось удивить Павловича в поединке. «Я ожидал такой манеры от него, у нас были спарринги, я знал его по спаррингам, — сказал он. — Я подготовил кое-какие трюки к этому бою, я работал в левше, он был не готов к этому, обычно в зале я работаю в правше. Думаю, для него это было сюрпризом», — сказал Волков после боя.

При этом Волков раскритиковал менеджеров Сергея Павловича за решение провести этот бой. Он назвал себя неудобным соперником для Павловича. «Наверное, я очень не подхожу Сергею как соперник стилистически, — сказал он на пресс-конференции. — Это была ошибка менеджеров, ведь Сергей не отказывается от боев, когда ему предлагают. Я не спарринговал с ним в той манере, в которой сегодня дрался. У меня богатый арсенал. Для него это была плохая попытка подраться после поражения».

Во время перерывов между раундами Волкову не только давали наставления, но и подправляли прическу. На это обратили внимание не только журналисты, комментаторы, но также другие бойцы.

«В этот раз отрастил волосы перед боем, обычно короче стригусь, — отметил Волков. — Чтобы они не попадали в глаза, пришлось взять тренера по стилю. Он отработал все заплаченные деньги, прическа была в норме, не мешала обзору, я ничего и не пропустил».

Получит ли Волков титульный бой

Александр Волков высказал надежду, что получит бой против Джона Джонса, непобедимого чемпиона в тяжелом весе.

«Знаете, я уже давно занимаюсь этим. Я хочу получить титульный шанс. Однажды я упустил такую возможность, но теперь я готов. Считаю, что было бы прекрасно подраться с Джоном Джонсом», — сказал россиянин.

Глава UFC Дэйна Уайт не стал обещать Волкову титульный бой, но отметил, что у россиянина есть хорошие шансы получить его. «Это был хороший вечер для него. Волков поставил себя в хорошую позицию. Он выглядел отлично, у него был хороший план на бой, и он победил», — отметил президент UFC

«Я не буду говорить о титульных боях сейчас, сразу после завершения турнира, но он определенно поставил себя на хорошую позицию», — добавил Уайт.

Скандал после боя

Перед поединком обе стороны не раз говорили, что между бойцами сложились приятельские отношения, поскольку они занимались в одном зале и часто спарринговали.

Поэтому произошедшее после поединка вызвало удивление. Павлович оттолкнул Волкова, который подошел к нему, чтобы пожать руку. В тот момент Павлович облокотился на решетку октогона и тяжело дышал.

«Серега, прости меня, если чем-то обидел. Надеюсь, что все это останется в рамках турнира», — сказал Волков после произошедшего.

Он подчеркнул, что не знает причину такой реакции Павловича. «Не знаю, почему он оттолкнул меня после боя, может быть, из-за того, что мы подрались. Я подошел поблагодарить за хороший поединок, а он был злой. Но ничего плохого для него не произошло, мы просто сделали шоу для людей», — сказал Волков.

Павлович отказался от комментариев после боя. Но еще во время предматчевой пресс-конференции не скрывал обиду на Волкова.

«Знаешь, все говорят о том, какие мы друзья, но мы просто знакомые люди. Друзьями я нас назвать не могу. Мы работали вместе, помогали друг другу готовиться к боям», — отметил Павлович.

«И дело даже не в том, насколько мы друзья. Их сторона подписала первой контракт на бой. Тогда все изменилось», — добавил он.

Павлович не раз говорил, что он не отказывается от предложенных боев. «Изначально мы вроде бы рассчитывали [c Волковым], что до пояса драться не будем. Но от своих менеджеров я узнал, что та сторона согласилась, — рассказал Павлович. — Мне всегда казалось, что или оба отказываются, или оба соглашаются. Если они согласились, я тоже дал свое согласие».

Волков же сообщил, что не имел права отказываться от боя. В UFC дали понять, что этот поединок надо провести, поскольку лимит отказов исчерпан. «Если я хочу драться за пояс, мне сейчас нельзя отказываться от боев. К сожалению, мои лимиты на отказы уже закончились. Сейчас так может сказать Сергей, потому что у него есть такая возможность. Я так сказать уже, к сожалению, не могу», — заявил боец.

При этом Волков отметил, что не обижен на Павловича за то, что тот не отказался от боя.

Именитый боец Андрей Орловский уверен, что руководство UFC специально стравило Волкова и Павловича, приведя в пример свою историю.

«У меня был единственный друг в тяжелом весе — Трэвис Браун, — цитирует Орловского Sport24. — Ему сказали, что я согласился, а мне сказали, что он хочет со мной подраться, аж волосы на себе рвет. И все. Дружба наша превратилась в спортивную ненависть. Я выиграл и потерял друга».

Мнение экспертов

Кирилл Сидельников, боец команды FEDOR TEAM (Федора Емельяненко)

«Волков — красавец. Он полностью залез в голову Сереге. Он отлично выстроил геймплан и полностью его придерживался — неординарная смена стоек, работа из левши. Волков отработал свои навыки и антропометрические данные прямо под Серегу. Это его заслуга и его тренерского штаба. Ну и заслуга его личного стилиста.

А Серега действовал абсолютно неправильно. Он поджимал соперника, а потом отходил. И это неправильная работа его тренерского штаба. Оба бойца совершенно по‑разному подготовились. Серега надеялся на свой удар, но этого не получилось. А Саня выиграл своими антропометрическими данными и стилем. А бой‑то не особо зрелищным был, потому что друг друга они в хорошем смысле боялись», — цитирует Сидельникова «Матч ТВ».

Ильям Хамзин, боец RCC

«Когда тяжи заходят в клетку, места становится очень мало. Но даже в таких условиях Волков идеально выполнил свой план на бой. Я думал, Павлович будет бороться, но он решил действовать иначе. В итоге Александр четко разбивал Сергея с дистанции, отбивал ноги, живот. Мышление Волкова, его бойцовский опыт сыграли решающее значение в этом поединке», — приводит слова Хамзина «Матч ТВ».

Олег Тактаров, один из первых россиян в UFC

«Ожидания совпали с реальностью. Получился интересный бой, длившийся все три раунда. Я говорил, что в этом бою победит тот, у кого выше IQ. Наверное, к IQ можно еще добавить уровень культуры. В таких боях ты используешь только те приемы, в которых уверен. Этим можно объяснить отсутствие борьбы. Волкову было комфортно в стойке. Он переиграл своего соперника по всем фронтам. Видимо, обидно было Павловичу, что его полностью переиграли и деклассировали в плане тактики», — цитирует Тактарова «Спорт-Экспресс».