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Спорт ,  
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«Бауманка победила ВДВ». Бой российских бойцов UFC завершился скандалом

Бой российских тяжеловесов UFC завершился скандалом
Россиянин Александр Волков сенсационно победил соотечественника Сергея Павловича на турнире UFC. После Павлович оттолкнул Волкова, отказавшись от рукопожатия. В чем причина произошедшего, какова реакция — в материале «РБК Спорт»
Александр Волков
Александр Волков (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Российский тяжеловес Александр Волков сенсационно победил соотечественника Сергея Павловича в одном из главных боев турнира UFC в Саудовской Аравии.

Павлович являлся явным фаворитом. На его победу букмекеры давали коэффициент 1,45: при ставке 1 тыс. руб. в случае угаданного исхода можно было выиграть чистыми 450 руб. На Волкова букмекеры давали коэффициент 2,85. «Чистый» выигрыш составил бы 1850 руб. при ставке 1 тыс. руб.

В активе 35-летнего Волкова 38 побед (из них 24 нокаутом) и десять поражений. Согласно последнему рейтингу UFC, он поднялся на пятую позицию среди лучших бойцов промоушена в тяжелом весе. Победная серия Волкова продлилась до рекордных четырех боев.

На счету 32-летнего Павловича 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах, все в UFC. Павлович потерпел второе поражение подряд. Россиянин впервые в карьере проиграл судейским решением.

Павлович начал заниматься смешанными единоборствами после службы в ВДВ. Он тренируется в команде Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA.

Волков пришел в ММА во время учебы в МГТУ им Н. Э. Баумана на кафедре «Динамики и управления полетом ракет и космических аппаратов» (СМ3), откуда он выпустился в 2011 году. Он тренируется в команде Strela Team.

Ранее соперники провели немало спаррингов, тренер Волкова даже секундировал Павловича. По словам Волкова, он не выиграл ни раунда в спаррингах.

Павлович заметно превосходит соперника по габаритам, уступая лишь в росте, при этом у него размах рук длиннее на 10 см. И хотя Павлович обладает хорошей боксерской техникой, он также неплох в борьбе.

Волков же является ярким представителем кикбоксинга. Он также превосходит соперника в кардио, имея за плечами немало длительных поединков. Тогда как все восемь боев Павловича в UFC завершались в первом раунде, у Волкова таких боев было всего три из 15.

Именно кардио сыграло решающую роль в исходе боя. Впервые за семь лет поединок Павловича завершился не в первом раунде и сам боец после поединка был сильно измотанным. Судьи единогласно отдали победу Волкову — 30–27, 30–27, 29–28.

«Скажу так: Бауманка победила ВДВ», — отреагировал Волков на победу.

Волков считает, что ему удалось удивить Павловича в поединке. «Я ожидал такой манеры от него, у нас были спарринги, я знал его по спаррингам, — сказал он. — Я подготовил кое-какие трюки к этому бою, я работал в левше, он был не готов к этому, обычно в зале я работаю в правше. Думаю, для него это было сюрпризом», — сказал Волков после боя.

При этом Волков раскритиковал менеджеров Сергея Павловича за решение провести этот бой. Он назвал себя неудобным соперником для Павловича. «Наверное, я очень не подхожу Сергею как соперник стилистически, — сказал он на пресс-конференции. — Это была ошибка менеджеров, ведь Сергей не отказывается от боев, когда ему предлагают. Я не спарринговал с ним в той манере, в которой сегодня дрался. У меня богатый арсенал. Для него это была плохая попытка подраться после поражения».

Во время перерывов между раундами Волкову не только давали наставления, но и подправляли прическу. На это обратили внимание не только журналисты, комментаторы, но также другие бойцы.

«В этот раз отрастил волосы перед боем, обычно короче стригусь, — отметил Волков. — Чтобы они не попадали в глаза, пришлось взять тренера по стилю. Он отработал все заплаченные деньги, прическа была в норме, не мешала обзору, я ничего и не пропустил».

Получит ли Волков титульный бой

Александр Волков высказал надежду, что получит бой против Джона Джонса, непобедимого чемпиона в тяжелом весе.

«Знаете, я уже давно занимаюсь этим. Я хочу получить титульный шанс. Однажды я упустил такую возможность, но теперь я готов. Считаю, что было бы прекрасно подраться с Джоном Джонсом», — сказал россиянин.

Глава UFC Дэйна Уайт не стал обещать Волкову титульный бой, но отметил, что у россиянина есть хорошие шансы получить его. «Это был хороший вечер для него. Волков поставил себя в хорошую позицию. Он выглядел отлично, у него был хороший план на бой, и он победил», — отметил президент UFC

«Я не буду говорить о титульных боях сейчас, сразу после завершения турнира, но он определенно поставил себя на хорошую позицию», — добавил Уайт.

Скандал после боя

Перед поединком обе стороны не раз говорили, что между бойцами сложились приятельские отношения, поскольку они занимались в одном зале и часто спарринговали.

Поэтому произошедшее после поединка вызвало удивление. Павлович оттолкнул Волкова, который подошел к нему, чтобы пожать руку. В тот момент Павлович облокотился на решетку октогона и тяжело дышал.

«Серега, прости меня, если чем-то обидел. Надеюсь, что все это останется в рамках турнира», — сказал Волков после произошедшего.

Он подчеркнул, что не знает причину такой реакции Павловича. «Не знаю, почему он оттолкнул меня после боя, может быть, из-за того, что мы подрались. Я подошел поблагодарить за хороший поединок, а он был злой. Но ничего плохого для него не произошло, мы просто сделали шоу для людей», — сказал Волков.

Павлович отказался от комментариев после боя. Но еще во время предматчевой пресс-конференции не скрывал обиду на Волкова.

«Знаешь, все говорят о том, какие мы друзья, но мы просто знакомые люди. Друзьями я нас назвать не могу. Мы работали вместе, помогали друг другу готовиться к боям», — отметил Павлович.

«И дело даже не в том, насколько мы друзья. Их сторона подписала первой контракт на бой. Тогда все изменилось», — добавил он.

Павлович не раз говорил, что он не отказывается от предложенных боев. «Изначально мы вроде бы рассчитывали [c Волковым], что до пояса драться не будем. Но от своих менеджеров я узнал, что та сторона согласилась, — рассказал Павлович. — Мне всегда казалось, что или оба отказываются, или оба соглашаются. Если они согласились, я тоже дал свое согласие».

Волков же сообщил, что не имел права отказываться от боя. В UFC дали понять, что этот поединок надо провести, поскольку лимит отказов исчерпан. «Если я хочу драться за пояс, мне сейчас нельзя отказываться от боев. К сожалению, мои лимиты на отказы уже закончились. Сейчас так может сказать Сергей, потому что у него есть такая возможность. Я так сказать уже, к сожалению, не могу», — заявил боец.

При этом Волков отметил, что не обижен на Павловича за то, что тот не отказался от боя.

Именитый боец Андрей Орловский уверен, что руководство UFC специально стравило Волкова и Павловича, приведя в пример свою историю.

«У меня был единственный друг в тяжелом весе — Трэвис Браун, — цитирует Орловского Sport24. — Ему сказали, что я согласился, а мне сказали, что он хочет со мной подраться, аж волосы на себе рвет. И все. Дружба наша превратилась в спортивную ненависть. Я выиграл и потерял друга».

Мнение экспертов

Кирилл Сидельников, боец команды FEDOR TEAM (Федора Емельяненко)

«Волков — красавец. Он полностью залез в голову Сереге. Он отлично выстроил геймплан и полностью его придерживался — неординарная смена стоек, работа из левши. Волков отработал свои навыки и антропометрические данные прямо под Серегу. Это его заслуга и его тренерского штаба. Ну и заслуга его личного стилиста.

А Серега действовал абсолютно неправильно. Он поджимал соперника, а потом отходил. И это неправильная работа его тренерского штаба. Оба бойца совершенно по‑разному подготовились. Серега надеялся на свой удар, но этого не получилось. А Саня выиграл своими антропометрическими данными и стилем. А бой‑то не особо зрелищным был, потому что друг друга они в хорошем смысле боялись», — цитирует Сидельникова «Матч ТВ».

Ильям Хамзин, боец RCC

«Когда тяжи заходят в клетку, места становится очень мало. Но даже в таких условиях Волков идеально выполнил свой план на бой. Я думал, Павлович будет бороться, но он решил действовать иначе. В итоге Александр четко разбивал Сергея с дистанции, отбивал ноги, живот. Мышление Волкова, его бойцовский опыт сыграли решающее значение в этом поединке», — приводит слова Хамзина «Матч ТВ».

Олег Тактаров, один из первых россиян в UFC

«Ожидания совпали с реальностью. Получился интересный бой, длившийся все три раунда. Я говорил, что в этом бою победит тот, у кого выше IQ. Наверное, к IQ можно еще добавить уровень культуры. В таких боях ты используешь только те приемы, в которых уверен. Этим можно объяснить отсутствие борьбы. Волкову было комфортно в стойке. Он переиграл своего соперника по всем фронтам. Видимо, обидно было Павловичу, что его полностью переиграли и деклассировали в плане тактики», — цитирует Тактарова «Спорт-Экспресс».

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Альвина Цаканян
смешанные единоборства (ММА) UFC Александр Волков (боец UFC) Сергей Павлович Дэйна Уайт

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