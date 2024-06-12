Хореограф фигуристов пожаловался на проблемы из-за артистов-иноагентов

Никита Михайлов рассказал, что не смог поставить номер Марку Кондратюку из-за признанных иноагентами музыкантов, а в программе для Дмитрия Алиева его «попросили уйти» от вокала Наргиз, которой запретили въезд в Россию на 50 лет

Марк Кондратюк (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Хореограф Никита Михайлов, который работает с фигуристами сборной России, заявил Sport24, что дважды «попался» на неудачном выборе музыки, хотя раньше мог использовать любые композиции.

Михайлов ставил программы Марку Кондратюку, Дмитрию Алиеву, Елизавете Туктамышевой и другим фигуристам сборной России.

По его словам, одна из идей программы для Кондратюка на турнир шоу-программ «не прижилась из-за исполнителей, которые стали иноагентами, поэтому «Первый канал» это запретил». Хореограф не стал раскрывать, под чью музыку хотел поставить номер.

«Если раньше мы вообще никогда не задумывались на тему, что можно брать, а что нет, и могли использовать все что угодно, то сейчас могут сказать: «Не надо». Например, недавно мы выбирали музыку для Димы Алиева на произвольную, и там в одной из них пела Наргиз, и нас попросили уйти от этого», — отметил Михайлов.

Уроженке Узбекистана певице Наргиз (Закировой) в мае 2022 года запретили въезжать в Россию на 50 лет. Ее адвокат Бахром Исмаилов предполагал, что запрет связан с постами певицы в соцсетях, «где она высказывалась в поддержку в адрес Украины».

Перед началом прошлого сезона произошел скандал с короткой программой вице-чемпиона России Петра Гуменника, который собирался кататься под песню Rammsteine «Sonne». По словам тренера фигуриста Вероники Дайнеко, на фигуриста пожаловались за «непатриотичный» выбор музыки, в итоге песню заменили на русский кавер группы Radio Tapok.

После начала специальной военной операции России на Украине в реестр иноагентов были включены ряд российских артистов, в том числе Земфира, рэпер Face (Иван Дремин), солист Little Big Илья Прусикин, Борис Гребенщиков, Лёва Би-2, Максим Покровский.