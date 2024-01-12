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Приостановившая карьеру Туктамышева сообщила о возобновлении тренировок

Приостановившая карьеру Туктамышева сообщила о возобновлении тренировок
Чемпионка мира по фигурному катанию на следующей неделе должна принять участие в чемпионате России по прыжкам. По словам фигуристки, она активно начала восстанавливать тройной аксель
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева сообщила в своем телеграм-канале, что возобновила тренировки и начала восстанавливать тройной аксель.

«У меня закончились все шоу, начинаю активно восстанавливать тройной аксель. Сегодня была одна попытка, потому что мне очень страшно вкручиваться в многооборотные прыжки после долгого перерыва», — сказала Туктамышева.

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По словам 27-летней фигуристки, у нее осталось еще несколько дней, чтобы снова стабильно прыгать тройной аксель. «Сегодня была не совсем удачная попытка, верьте в меня», — заключила фигуристка.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021. В октябре прошлого года она сообщила, что решила приостановить профессиональную карьеру, «чтобы заниматься собой». На последнем чемпионате России в декабре 2022 года она стала третьей.

Накануне стало известно, что Туктамышева попала в предварительный список участников чемпионата России по прыжкам, который пройдет с 19 по 21 января в Москве.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Елизавета Туктамышева
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