Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет
Певице Наргиз Закировой запретили въезжать в Россию до 2072 года, сообщил РБК миграционный юрист, адвокат Закировой Бахром Исмаилов.
Он пояснил, что 24 мая артистка прилетела в московский аэропорт Домодедово, но на паспортном контроле ее остановили и вручили уведомление о запрете на въезд в Россию на 50 лет.
Исмаилов предположил, что запрет связан с постами Закировой в соцсетях, «где она высказывалась в поддержку в адрес Украины». «При этом она не дискредитировала Вооруженные силы России, она описала, как человек творческий, свои эмоциональные переживания. Вследствие этого у нее был ряд постов, где она выступала, скажем так, против действий России, при этом всячески поддерживала Украину», — сказал адвокат.
Сама Закирова считает запрет «несоразмерным ее деянию», поскольку это была ее личная оценка происходящего, продолжил Исмаилов. «Она ни в коем случае не призывала и не дискредитировала, ни в коем случае не выступала открыто против России либо вооруженных сил [России]», — заявил он.
В уведомлении, фотографию которого прислал РБК Исмаилов, говорится, что въезд Закировой запретили до 2 мая 2072 года. Решение принято на основании пп. 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ-114. Согласно ч. 1 этого закона въезд гражданину запрещается «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».
РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Домодедово.
Первым об инциденте с Закировой сообщил 25 мая портал vesti.uz. Однако в разговоре с РБК Исмаилов подчеркнул, что о «депортации» речи не идет. После получения уведомления о запрете на въезд Закирова тем же рейсом вернулась на родину в Узбекистан. Адвокат пояснил, что певица пока не решила, будет ли обжаловать запрет, и о дальнейших действиях сообщит позже.
Наргиз Закировой в начале мая 2072 года будет 101 год. В 1995 году она эмигрировала с родителями из Узбекистана в США, а в 2013-м заняла второе место в российском телевизионном проекте «Голос». Затем записывала поп-музыку в России. У певицы есть американское гражданство. В 2017 году ей запретили въезд на Украину из-за концертов в Крыму.