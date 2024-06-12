Legalbet сообщил о вероятном возвращении Федора Смолова в «Краснодар»

Legalbet: Федор Смолов подпишет контракт с «Краснодаром» на один сезон

Журналист Иван Карпов в мае сообщил, что забивший за сезон шесть голов Федор Смолов не выполнил условия для продления контракта с «Динамо» и покинет команду свободным агентом. По данным Legalbet, он вернется на сезон в «Краснодар»

Федор Смолов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Федор Смолов покинет «Динамо» на правах свободного агента и подпишет контракт на один год с «Краснодаром», сообщает Legalbet.ru. В конце мая о высокой вероятности такого трансфера также писал в телеграм-канале журналист Иван Карпов.

Контракт Смолова с «Динамо», в которое он перешел в январе 2022 года из «Локомотива», истекает в конце июня. По данным Карпова, 34-летний форвард не выполнил условия для продления соглашения еще на один сезон.

В минувшем сезоне Смолов забил шесть голов и сделал пять передач в 34 матчах.

«Динамо» не смогло в последнем туре стать чемпионом РПЛ, уступив «Краснодару» (0:1) и заняв в итоге третье место. «Краснодар» впервые стал серебряным призером.

РБК направил запрос в «Динамо» и обратился за комментарием к агенту Федора Смолова.

В пресс-службе «Краснодара» заявили РБК, что «никогда не комментируют трансферные слухи».

Смолов играл за «Краснодар» в 2015–2018 годах, в первом сезоне за кубанскую команду стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а в последнем — играл с капитанской повязкой.

В «Динамо» в конце апреля на вопрос о контракте Смолова заявляли, что находятся «в контакте» со всеми игроками команды.